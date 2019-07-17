〈分析〉拚經濟轉為首要任務 北京政府走回老路恐提高債務

隨著中國經濟成長放緩，一些分析師認為，北京政府可能會重回老路，利用更多的基礎設施和放鬆資產控制，來推升經濟。但在此同時，也將增加債務升高的擔憂。

中國週一 (15 日) 公布的 GDP 數據，今年第 2 季成長 6.2%，是至少 27 年來單季成長最慢的紀錄。

中國 GDP 所受的打擊，除了來自與美國的貿易緊張之外，中國內部也面臨許多挑戰，北京一直努力在減少對債務的依賴、刺激消費，提高民營企業取得貸款的能力。

但基於情勢發展不利，分析師預期，中國政府可能還是會推財政刺激，以推升經濟成長，其中一些政策會以推動基礎建設為主，但在此同時，也將增加借貸。

消費動力依然疲軟

經濟學人智庫 (EIU) 分析師 Dan Wang 表示，央行可能只會針對特定產業調整貨幣政策，最終仍靠財政政策主導，從成長動力來看，還是來自投資，因為消費仍然疲軟。

週一的數據顯示，6 月零售銷售年增 9.8%，但這主要來自發改委於今年 6 月推出鼓勵換新車政策，刺激汽車銷售年增 17.2% 所致。

為促進成長，中國政府政策鼓勵銀行貸款給民營企業。EIU 分析師 Wang 認為，儘管銀行在此整體貨款金額有所增加，但許多民營企業，特別是一些不具知名度的公司，仍難以取得融資，這使得影子銀行依然大行其道。民營企業仍舊依賴這些較少監管的非銀行實體，所提供的融資。

中國褐皮書調查顯示，非銀行貸款人借貸給企業的比例，攀升至 45%，高於 2018 年第 3 季的 21%。此一報告指出，在第 1 季向更多民營企業提供貸款後，銀行對貸款對象變得更為挑剔。

仍將依賴基礎建設

此外，在面臨諸多經濟逆風之下，分析師認為，政府的最佳選擇還是花在基礎建設之上。

工銀國際 (ICBC International) 本週報告中，首席經濟學家程實與資深經濟學家錢智俊表示，在財政方面，涉及建設債券和其他特殊政府債券的措施，可能會被添加到未來的政策中。此外，預計基礎設施在支持經濟方面的作用，也會有所加強。

發改會發言人孟瑋週二表示，今年上半年，發改會共批准 112 筆公司債，價值人民幣 3674.2 億元，年增 131%，這些債券的一些用途包括交通基礎設施建設、污水處理和工業園區開發。

經濟成長料成首要任務

一些人批評，北京在打擊債務方面走得過快，帶來了經濟放緩及熊市，如今政策重點恐已明顯轉向，以推動成長為主。

麥格理 (Macquarie) 首席中國經濟學家 Larry Hu 在週一發布的報告指出，預計今年第 4 季刺激政策升級，決策者將把經濟成長做為首要任務。屆時，預計政府將降低利率以支持房地產，放鬆監管來提高基礎建設支出，並推出刺激耐久財的措施。

EIU 的 Dan Wang 同樣認為，預計今年下半年房地產市場的控制將大幅放寬，特別在北京、上海等主要城市以外的地區。