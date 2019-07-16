IIF：全球債務首季飆升 總額增至246兆美元

國際金融協會 (IIF) 最新全球債務報告顯示，2019 年第 1 季全球債務增加 3 兆美元，幾乎是前所未有的增加速度，並使債務總額達到 246 兆美元。

全球債務飆升 (圖表取自 axios)

國際金融協會經濟學家認為，由於債務偏高，將使各國在經濟衰退時更易受傷，同時也將危及全球的復甦。

國際金融協會表示，自從 2018 年初，全球債務來到創紀錄的 248 兆美元新高之後，各國一直努力削減債務負擔，但在今年第 1 季債務暴增之後，債務已占全球 GDP 的近 320%，接近歷史新高水準，距先前高點也只差 2 兆美元。

新興國家債務急漲

報告指出，由於利率下降，推升了第 1 季的借貸熱潮，其中新興市場的債務已來到歷史新高。發展中經濟體的總債務，由 1 年前的 68.9 兆美元再升至 69.1 兆美元，占 GDP 的 216%。

新興經濟體債務占 GDP 比率上揚 (圖表取自 Zero Hedge)

報告發現，去年智利、南韓、巴西、南非、巴基斯坦和中國，債務與 GDP 比率均以最快的速度成長。國際金融協會副主管 Emre Tiftik 表示，新興經濟體的持續經濟增長，繼續為許多主權國家帶來更高的或有負債。

他表示，新興市場對短期債務的依賴加大，約有 3 兆美元的新興市場債券及銀行貸款會在 2020 年底前到期，其中近 3 分之一是以美元計價。

Tiftik 指出，2018 年債務放緩的現象，已成曇花一現，在美國聯準會、歐洲央行都轉向溫和，並可能進一步推出刺激措施，催生 1 年多來最快的借款速度。

美國債務總額達新高

在已開發國家中，芬蘭、加拿大和日本的債務與 GDP 比率，在過去 1 年中增幅最大，而一些歐元區經濟體，特別是荷蘭、愛爾蘭和葡萄牙，則在進行去槓桿化。

美國自 2018 年第 1 季以來，債務總額已增加 2.9 兆美元，使債務在第 1 季達到 69 億美元的歷史高點，不僅聯邦政府債務增加，美國企業部門也在發行債券。

Tiftik 表示，由於美國企業債務增長高於趨勢，銀行貸款的增加，幫助推動非金融企業債務，達到 GDP 的近 75%，增加了企業部門的脆弱性。