美股財報季起跑至今 整體獲利可望不再下跌？

第 2 季的企業獲利預測降幅過大，以至於企業很容易擊敗它們，而且在前幾十家財報發布後，預計原本獲利負成長的預期也將轉為正面。

本週財報季起跑，截至目前公布財報的標準普爾 500 企業中，高達 84% 超出分析師的預期。Refinitiv 的標普 500 指數獲利成長預測一度為負 0.3%，但根據實際財報和預測，第 2 季獲利預計將成長約 0.4%，而且這個數字可能繼續上升。

在公佈財報的 9% 標普企業中，實際獲利成長了 8.8%。

QMA 首席投資策略師 Ed Keon 表示，「無論經濟形勢如何，無論背景如何，趨勢顯示企業都喜歡低調而分析師也願意給它們這樣的空間。」「事實上，數據表現優於預期，幾十年來情況都是如此。」

與此同時，隨著財報的公佈，美股本週橫盤整理至小跌，成交量略有下降。

Keon 說，「經過前一波大漲和夏天的沉悶後，出現適度回調不會讓我驚訝。我認為值得思考的是我們有點過度謹慎，但我們認為股價今年還會更高。」

這股良好趨勢會持續下去嗎？

到目前為止，標準普爾 500 指數全年上漲約 19.5%，而 7 月在 6 月上漲 7% 後上漲 1.8%。

CFRA 投資策略師 Lindsey Bell 說，「我認為市場正在消化一些東西，」「到目前為止，第 2 季相當不錯。但財報季才剛開始，我認為經理人在為今年底前提供展望時會非常謹慎。」

但她表示，股市可能不會繼續在財報助力下大幅走高，並可能在工業個股開始公佈財報時出現拋售。這些企業可能會談及貿易戰對獲利和營收的負面影響，就像上週 Fastenal (FAST-US) 說它即使漲價也無法抵銷成本上揚一樣。

她說，「隨著未來幾週內更多工業個股公佈財報，我認為這將產生更大的波動性並在短期內推動市場走低。你看看 CSX (CSX-US) 的終端市場，以及它的汽車、化學品和金屬事業。化學品和金屬是兩塊我預計有壓力的領域，」她補充說，工業個股上月與大盤一起反彈。

鐵路公司 CSX 財報獲利低於預期，營收下滑，從 31 億元降至 30.6 億美元。該公司股價在調降展望後下挫超過 10%，其 CEO James Foote 將業績不佳歸咎於經濟狀況，並表示，「目前的經濟背景是我職涯中最讓人困惑的經歷之一。」

Bell 說，「我認為第 3 季數據會被調降，第 4 季也將調降。第 2 季已降得夠多了，」她強調，S&P Capital IQ 目前預計標普 500 指數第 2 季獲利將從之前的下跌 2% 降至跌幅略微超過 1%，「銀行股的優異財報仍非常穩固。我認為第 2 季可接近 2-2.5% 的正成長。」

科技股財報在前

花旗集團 (C-US) 週一 (15 日) 為銀行股財報鳴槍起跑，其次是 J.P. 摩根大通 (JPM-US)、高盛 (GS-US) 和美國銀行 (BAC-US)。根據 Refinitiv 的數據，本季金融企業獲利預計將成長 8.7%，高於 7 月 1 日預期的成長 5.6%。

Bell 表示，主要銀行的展望仍持謹慎態度，特別是考慮到聯準會 (Fed) 降低利率的前景，「你看看美國銀行、J.P. 摩根大通調降它們的淨利展望。即使花旗都表示，每降息 25 個基點，影響每季營收將達到 5000 萬美元，衝擊的確是存在的，」她並補充說區域銀行在這個財報季表現更好，「我覺得銀行對降息表示謹慎，擔憂這對它們產生的影響，但投資人似乎正在關注業務的其他方面。」

科技股財報本週由 IBM (IBM-US) 和微軟 (MSFT-US) 開跑。部分受貿易戰影響的企業，如半導體製造商，已經發表了更低的預測。據 Refinitv 資料，科技類股預計獲利下降 7.9%。

Bell 說，「我認為最壞的情況可能已經過去，尤其是半導體。我認為本季的預期相當低。自 2016 年第 1 季以來科技股就沒有下跌過，」「我認為期望仍會很低，下半年的數字將會再下降一點。」

Keon 表示，製造業應該感受到與中國貿易摩擦和全球經濟放緩的壓力，但本週零售銷售數據顯示美國消費者強勁。部分製造業公司已經公佈了成長放緩的問題，但總體上獲利應足夠強勁到保持股市走高，儘管速度低於上半年。

他說，「不確定性總是存在，但看來我們並不處於經濟衰退的邊緣，」「看來全球製造業正在經歷一場低迷不振。只要有強勁的消費需求，就會有穩固的 GDP 成長。如果根本沒有經濟衰退，就很難出現熊市。」