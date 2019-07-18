亞馬遜Prime Day銷售創紀綠 然受反壟斷調查影響股價仍跌

電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 為期兩日的「會員日」(Prime Day) 促銷活動創下了新的歷史紀錄，對於該公司可以說是一場勝利。然而，受到歐盟將針對反壟斷問題對亞馬遜進行嚴格審查的消息影響，該公司股價不漲反跌，週三收於 1992.03 美元，下跌 0.89%。

亞馬遜股價走勢 (圖片：谷歌)

根據亞馬遜的數據顯示，美國 Prime 會員的數量創下歷史新高，在會員日促銷活動中合計全球共售出了超過 1.75 億件商品，比 Black Friday 與 Cyber Monday 加起來的售出數目還多。根據 Adobe Analytics 的數據顯示，亞馬遜在週二當日的線上銷售額較平均成長了 72%。

此外，亞馬遜自家設備商品是期間最暢銷的商品，其中包含配備語音助理 Alexa 的 Echo Dot 和 Fire TV Stick，也為該公司的音樂串流市場帶來更多成長動力。具先前的報導，亞馬遜所推出的 Amazon Music Unlimited 已成為市場上成長最快的音樂串流媒體服務，增長速度超越 Spotify(SPOT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 的 Apple Music。

據 eMarketer 報告指出，2019 年美國電子商務市場中，亞馬遜的占比預估將達到 38%。

然而，亞馬遜的成長規模和成功引起了監管機構的關注。美國眾議院反壟斷商業和行政法小組委員會主席 David N. Cicilline 就針對亞馬遜在會員日活動中刷新了歷史銷售記錄進行了抨擊。此外，消息人士指出，歐盟競爭事務部門擬在數日內正式對亞馬遜展開反壟斷調查，以審視該公司是否憑藉電商平台的買賣資訊優勢，來打壓其他同業競爭。若調查發現亞馬遜違反歐盟競爭法，亞馬遜恐將面臨 230 億美元的罰款。