〈財報〉Netflix盤後重挫12% Q2美國訂閱人數罕見下滑

Netflix (NFLX-US) 週三 (17 日) 盤後公布第二季財報，股價隨之大挫 12%，係因財報顯示美國訂閱人數罕見下降，且國際訂閱戶增加人數讓市場大失所望。

財報關鍵數據 Vs. 華爾街預估

EPS：60 美分 vs. 56 美分 (Refinitiv 共識預期)

營收：49.2 億美元 vs. 49.3 億美元 (Refinitiv 共識預期)

國內付費訂閱戶：減少 12.6 萬人 vs. 增加 35.2 萬人 (FactSet 預期)

國際付費訂閱戶：增加 283 萬人 vs. 增加 481 萬人 (FactSet 預期)

Netflix 表示，由於第一季訂閱戶的成長非常強勁，所以「可能較我們預期更大的前拉效應。」該公司給股東的信函上指出，漲價地區的表現最明顯不如預期。

但 Netflix 預期第三季轉強，因為《怪奇物語 3》、《Orange is the New Black》最後一季和《王冠》新一季收視率強勁。

全球付費用戶淨增人數

第三季財測關鍵數據

全球付費訂閱戶：增加 700 萬人

營收：52.5 億美元

股價表現

今年迄今 Netflix 漲幅超過 35%，但週三盤後卻重挫 10%，市值蒸發 200 億美元，降至約 1380 億美元，預計週四將以今年 1 月以降最低價格開盤。

Netflix 承認即將失去兩個最受矚目的節目：《辦公室瘋雲》和《六人行》，但該公司表示，不再續簽這些節目是「為了騰出預算以製作更多原創內容。」

即使串流服務的競爭對手越來越多，但 Netflix 向股東表示，「由於第二季競爭格局沒有實質變化，我們不認為競爭是其中因素，且競爭密集度和我們的滲透率因地區而異 (同時，我們對每一個地區都過度預測)。」

Netflix 認為，自家無廣告模式就是優於串流服務其他業者之處，「我們跟 HBO 一樣，都是無廣告的，這是深植我們品牌的精神，如果你聽到我們要邁向銷售廣告的消息，你可以有信心說那是不實消息，我們相信，透過不競爭廣告收入、唯獨專注觀眾滿意度的方式，長期以來我們的事業會更有價值。」

（機構報告：Netflix 若納入廣告 近 1/4 觀眾將取消訂閱)

Netflix 仍維持預期 2019 全年自由現金流為負 35 億美元，且「2020 年將復甦。」在 2020 年之後，Netflix 預計隨著會員人數成長、營收和營業利潤增加，自由現金流的赤字將下降。

Netflix 先前曾說今年將是現金燃燒率的最高峰，但隨後改口為現金流與前一年一樣為負 30 億美元。

Netflix 計畫，在此期間持續使用高收益率債券，為投資內容而籌措資金，自去年 10 月以來，該公司已經 2 度發行 20 億美元債券，最新一輪發行 2029 年到期的 12 億歐元 (13 億美元) 優先債、票面利率為 3.875%，以及 2029 年到期的 9 億美元優先債、票面利率 5.375%，最近一輪發債總額約為 22.4 億美元