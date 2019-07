〈財報〉Netflix盤後重挫12% Q2美國訂閱人數罕見下滑

Netflix (NFLX-US) 週三 (17 日) 盤後公布第二季財報,股價隨之大挫 12%,係因財報顯示美國訂閱人數罕見下降,且國際訂閱戶增加人數讓市場大失所望。

財報關鍵數據 Vs. 華爾街預估

EPS:60 美分 vs. 56 美分 (Refinitiv 共識預期)

營收:49.2 億美元 vs. 49.3 億美元 (Refinitiv 共識預期)

國內付費訂閱戶:減少 12.6 萬人 vs. 增加 35.2 萬人 (FactSet 預期)

國際付費訂閱戶:增加 283 萬人 vs. 增加 481 萬人 (FactSet 預期)

Netflix 表示,由於第一季訂閱戶的成長非常強勁,所以「可能較我們預期更大的前拉效應。」該公司給股東的信函上指出,漲價地區的表現最明顯不如預期。

但 Netflix 預期第三季轉強,因為《怪奇物語 3》、《Orange is the New Black》最後一季和《王冠》新一季收視率強勁。

全球付費用戶淨增人數

第三季財測關鍵數據

全球付費訂閱戶:增加 700 萬人

營收:52.5 億美元

股價表現

今年迄今 Netflix 漲幅超過 35%,但週三盤後卻重挫 10%,市值蒸發 200 億美元,降至約 1380 億美元,預計週四將以今年 1 月以降最低價格開盤。

Netflix 承認即將失去兩個最受矚目的節目:《辦公室瘋雲》和《六人行》,但該公司表示,不再續簽這些節目是「為了騰出預算以製作更多原創內容。」

即使串流服務的競爭對手越來越多,但 Netflix 向股東表示,「由於第二季競爭格局沒有實質變化,我們不認為競爭是其中因素,且競爭密集度和我們的滲透率因地區而異 (同時,我們對每一個地區都過度預測)。」

Netflix 認為,自家無廣告模式就是優於串流服務其他業者之處,「我們跟 HBO 一樣,都是無廣告的,這是深植我們品牌的精神,如果你聽到我們要邁向銷售廣告的消息,你可以有信心說那是不實消息,我們相信,透過不競爭廣告收入、唯獨專注觀眾滿意度的方式,長期以來我們的事業會更有價值。」

(機構報告:Netflix 若納入廣告 近 1/4 觀眾將取消訂閱)

Netflix 仍維持預期 2019 全年自由現金流為負 35 億美元,且「2020 年將復甦。」在 2020 年之後,Netflix 預計隨著會員人數成長、營收和營業利潤增加,自由現金流的赤字將下降。

Netflix 先前曾說今年將是現金燃燒率的最高峰,但隨後改口為現金流與前一年一樣為負 30 億美元。

Netflix 計畫,在此期間持續使用高收益率債券,為投資內容而籌措資金,自去年 10 月以來,該公司已經 2 度發行 20 億美元債券,最新一輪發行 2029 年到期的 12 億歐元 (13 億美元) 優先債、票面利率為 3.875%,以及 2029 年到期的 9 億美元優先債、票面利率 5.375%,最近一輪發債總額約為 22.4 億美元