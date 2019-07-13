美財報數字比預期糟多了 但歷史顯示股市仍有機會

S&P 500 企業目前公布的第 2 季財報數字，比預期更糟，看起來，美國企業即將經歷 3 年來首次的獲利衰退，且跡象顯示，這種衰退可能持續至第 3 季。材料與技術類股恐表現最差。

非官方的第 2 季財報季已開跑，初步的報告顯示，企業的前景正在不斷惡化中。根據 FactSet 統計，分析師預估，S&P 500 的每股盈餘與去年相比，將下滑 3.34%，其中 11 個產業中，預估有 6 個產業出現衰退。

然而，實際公布的數字卻更糟。在 S&P 500 目前公布的 24 家企業中，每股盈餘與去年相比，大幅下滑了 11.23%，比預估的 -3.34% 更糟。其中，資訊科技 EPS 年增率大減 23.65%。

第 2 季每股盈餘恐延續第 1 季下降 0.29% 的頹勢。連續兩季下滑，將意味著「衰退」。上一次企業獲利衰退出現在 2016 年第二季，當時，連續 4 個季度獲利出現下滑。

S&P500 第二季 EPS 預估與實際值 (來源: FactSet MarketWatch)

在各產業中，材料類股恐表現最差，因對貿易戰最敏感。FactSet 統計預估，材料類股獲利將下降 18.26%。醫療照顧業則相對表現最佳，不過預估獲利也將只有成長 2.09%。

J.P. Morgan 分析師表示，這是繼 2016 年之後，可能表現最差的一季。有高達 70% 的企業獲利預估為負值，只有 19% 預估為正成長。

正式的財報季將於 7 月 15 日展開，花旗銀行 (C-US) 與 JB 亨特運輸服務公司 (JBHT-US) 將揭開序幕。

不過獲利衰退，對股市投資人而言，似乎不像聽起來的那麼可怕。

MarketWatch 的 Mark Hulbert 表示，從上次 2015 年的經驗來看，2015 年第 3 季企業獲利轉負，股價下跌 6.9%，但接下來的 3 個季度，企業獲利持續衰退，股價卻在上沖下洗後，整體上漲了 1.7%。