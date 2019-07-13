〈分析〉為什麼預期Fed降息 殖利率卻罕見地反向上揚？

市場預期聯準會 7 月底降息的機率，達到 100%，股市再創新高。一般降息期間，債券殖利率都呈現同步下降，然而，本周殖利率卻罕見的「脫軌演出」，反而持續上揚，背後原因在哪？

美國十年期公債殖利率 近日連續走高 (來源: investing.com)

美國債務上限恐提早至 9 月觸及

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週五 (12 日) 警告，如果國會在 8 月份休會之前，沒有提高債務上限，政府很可能在 9 月初，資金就將用罄，時間早於國會重新召開之前。

近年來，美國每年都會比稅收多花上 9000 億美元，這些超過稅收的金額，就用發債來彌補，不過需要在國會設定的上限範圍內。

梅努欽在寫給眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 的信上表示：「我們對政府資金的預測，模擬了各種情境，結果顯示，9 月初就可能用光現金，時間早於國會重新召開之前」。

梅努欽因此強烈要求，國會在 8 月休會之前，需提高債務上限。眾議院將在兩周之後休會，參議院也將在三周之後休會。

然而，裴洛西卻表示，眾議院不會通過提高債務上限，除非總統川普願意對國內各種支出，設定增加上限。

白宮也希望避免另一輪的政府關門戲碼。若 9 月再度重演，許多機關都沒有做好準備，如同 2018 年 12 月當時一樣。

美國兩黨政策智庫中心 (Bipartisan Policy Centre, BPC) 上週也預期，因今年美國的稅收收入低於預估，美國將可能最快在 9 月的上半月，就會達到債務上限，債務違約的危機提高，後果將非常嚴重。

SVB 資產管理的資深經理 Eric Souza 表示：「從債券殖利率的表現，可以看出債市投資人的糾結，因為債務即將觸擊上限問題，的確帶來憂慮」。

核心通膨上升高於預期

一般而言，美國的「殖利率」、「利率」及「通膨」，三者呈現正向連動關係。也就是說，當通膨上升時，殖利率也會上揚。

美國公布 6 月 PPI (生產者物價指數) 月增率增加 0.1%，剔除食品與能源的核心物價指數月增達 0.3%，年增率亦達 2.3%，遠高於市場預期之 2.1%。

同時，6 月 CPI (消費者物價指數) 月增率增加 0.1%，尤其是剔除食品與能源的核心物價指數，月增率達 0.3%，創一年半來最大漲幅，年增率亦達到 2.1%，優於市場預期。

核心消費者物價指數年增率 (%) (來源: FRED)

CPI 與 PPI 兩項指數雙雙走高，似乎透漏著通膨逐漸走穩的格局，自然推升殖利率出現上升。在景氣循環裡，通膨出現走升，殖利率隨著走揚，利率水準也會提高。不過現在，市場卻似乎不在意通膨數據的上揚，因認為聯準會降息的意念堅定。

Commerzbank 匯市研究主管 Ulrich Leuchtmann 表示：「當通膨數據減弱時，降息是有意義的，但是通膨正在上升，發出放寬貨幣政策的立場「很奇怪」，顯示聯準會可能存在政治壓力」。