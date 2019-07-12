【馮冠華專欄】道指創新高，但夜期及ADR均預示港股有回吐壓力

7 月 12 日推介 - 俄鋁（486）

1）昨天港股市況總結：恆指週四反彈並錄 2 連升。指數高開 143 點後最多曾上升 378 點，高見 28583 點；但及後受 A 股回吐影響，升幅有所收窄，最終收報 28432 點，上升 227 點。成交方面，金額按日上升約 5% 至 674 億。港股通南下總成交額按日上升約 14% 至 73 億，流向仍是淨流入，但金額只有八千多萬。滬深股通北上轉為淨流入，金額約人民幣 24 億。藍籌 46 升 4 跌。



板塊方面，物管、石油、本地地產、黃金、內銀及手機設備股表現較好。做空方面，佔大市成交微升至 13.6%。牛熊證街貨最新比例為 55:45，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 45:55，重貨區方面，熊證大幅上移至 29050-29099，牛證維持在 28050-28099。恆指期貨夜市收報 28344 點，下跌 110 點，低水 88 點。港股 ADR 下跌 104 點，相等於恆指 28327 點。

簡評：昨天港股的升勢，明顯地是被上證拖著後腿；另外，恆指早段已升抵熊證重貨區，往後的上升動力減弱，也是可以理解的。成交額在反彈日仍然維持低迷，上升的說服力當然不足；但在前幾天港股下跌時，成交額也不見得大增，這樣忽上忽落的走勢，除了美股和 A 股的影響外，筆者認為衍生工具的操作，在資金不足中，下殺牛上屠熊，或可解釋現今的上落市況。



雖然港股昨天從高位回調，但慣常的指標沒有特別轉壞；甚至上證的失望表現，卻有北向資金轉為淨流入，情況又不至太差。執筆時已見美股衝高回落再上衝，但恆指夜期卻背馳回落，不排除是川普在推特抱怨中國還未加買農產品所致。筆者自問全無信心推測今天港股的走勢，一如往常，還看 A 股吧。

同事昨天問及筆者，有否短多的建議？筆者提供 4 隻給大家參考，包括招商銀行（3968）（之前的負面消息沒有再發酵，現價有追回下調幅度的空間）、安踏（2020）（昨天渾水再狙撃，但做空比率而大降，盤後公佈的數據也算合格，同業近日的股價表現強勁，估計若平空盤出現或可令股價造好）、恆大（3333）（密切期待下週四公司會否公佈回發 2018 年的股息）及俄鋁（486）（同樣寄望公司在中期業績重新派發股息，公司股價近日表現不俗，也可留意）。消息面上，電池股超威（951）的盈喜，也可留意其持股股東天能動力（819）。物管股近日是天之驕子，今天上市的和泓服務 (6093) 勢有炒作，至於近日已爆升的，不得不防週末前獲利回吐的風險。

2）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指上升 228 點或 0.85%，並首次超越 27000 點，標指和納指則分別上升 0.23% 及下跌 0.08%。十年期債息上升至 2.143%，美滙指數下跌至 97.06。紐約期油最新報 60.41 美元。

3）個股訊息：安踏體育（2020）公布上半年營運表現，期內安踏品牌產品零售金額按年錄 10% 至 20% 的低段增長；其他品牌產品零售金額則按年錄 60% 至 65% 的升幅。單計第二季度，安踏品牌產品零售金額按年升錄 10% 至 20% 的中段增長；其他品牌產品零售金額按年錄得 55% 至 60% 的升幅。（信報）

莎莎國際（178）宣布，截至 6 月底止第一季，整體零售及批發業務營業額 18.86 億元，按年下跌 10.8%。在港澳市場，零售及批發業務營業額 15.83 億元，按年下跌 12%，同店銷售亦下跌 15.3%，跌幅主要受交易宗數下降 8% 所影響，其中本地客及內地客分別下跌 1.6% 及 12.9%，而每宗交易平均金額則下跌 5.2%，其中本地客及內地客分別下跌 1.2% 及 3.8%。（信報）

4）新股訊息：四隻新股將於今天掛牌，其中律政司司長鄭若驊丈夫潘樂淘旗下的安樂工程（1977）暗盤價收報 1.08 元，較招股價 1.2 元，跌 0.12 元或 10%。華檢醫療（1931）暗盤亦走低，收報 3.03 元，較招股價 3.07 元，低 0.04 元或 1.3%。中國物業管理公司和泓服務（6093）暗盤表現強勢，收報 1.9 元，較招股價 1.28 元，漲 0.62 元或 48.44%。維亮控股（8612）暗盤價收報 0.7 元，較招股價 0.55 元，升 0.15 元或 27.27%。（信報）

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