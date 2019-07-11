資金派對來了！「貿易戰和緩、聯準會轉鴿」兩因素支撐台股

在美中貿易衝突暫緩、美國聯準會（Fed）可能轉為降息的兩大因素下，資金可望回流新興市場，有助支撐台灣等亞洲新興國家股市表現，觀察台灣市場籌碼面，內資與外資同步加碼，台股行情仍落於合理區間，暫無過熱之虞，後市具有發展空間，法人建議，投資人可優先選擇具有高指標性的 ETF，ETF 投資一籃子標的，可節省投資人檢視多檔持股時間與心力，還可分散風險。

全球經濟仍處緩和階段，未顯現衰退跡象，尤其 Fed 主席鮑威爾先曾透露，Fed 密切關注美中貿易局勢，以研判可能對美國經濟前景所產生影響，並指如有必要，將採取行動，以維持經濟穩定增長。

元大投信研究團隊指出，若未來美中雙方貿易衝突再升溫，Fed 仍可望一如既往地採取適當行動，來維持美國經濟成長動能，鮑威爾之宣言無疑為市場注入一劑強心針，金融市場也因此預期 Fed 下半年可能轉為降息，目前普遍認為 Fed 今年將降息 2 次，最快將於 7 月底降息 1 碼（1 碼為 0.25 個百分點），今年降息幅度可能達到 2 碼 。

國際目前仍處於寬鬆貨幣環境，而原本少數採行緊縮貨幣政策的美國，也可能於下半年轉向，在 Fed 回歸降息隊伍後，可望有更多的國際資金流往殖利率較高的新興國家，元大投信研究團隊指出，雖然 7 到 9 月受台股除權息影響，可能壓抑加權指數表現，但該指數實質走勢仍具有發展空間與條件。

元大投信研究團隊認為，台股點位仍屬合理區間，並無過高疑慮，建議投資人可透過具有高指標性的 ETF 進行布局，穩健型投資人可參考最具指標性的元大台灣 50 ETF(0050-TW），保守型的投資人則可選擇布局受益人數最多的元大高股息 ETF(0056-TW)。

此外，投資人也可透過今年新成立的「ETF 連結基金」來投資 0050、0056，「ETF 連結基金」是指基金淨資產 90% 以上投資於一檔 ETF 作為主要投資標的，是便利投資人取得 ETF 的解決方案。「ETF 連結基金」可小額申購，單筆門檻降低至新台幣 1 萬元，若採定期定額，每月投入金額為 3000 元 *，方便小資族參與 ETF 市場。

「ETF 連結基金」分為配息級別與不配息級別（累積型級別），投資人可依本身的投資習慣與需求來選擇，選擇配息級別，可望享有息收、增加現金流；若習慣累積息收再投資者，適合選擇不配息級別，可免去每次領息後，需手動再投入的不便，也節省每次再投入的交易手續費，輕鬆享有複利效果。