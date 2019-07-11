台股盤前－大戶回流+聯準會高鴿 可望挑戰兩大前波高點

台股昨 (10) 日上漲 95.7 點作收，終場收在 10798.48 點，成功收復月線。台股大戶回流，加上美國聯準會「高鴿」，今天可望挑戰 7 月 2 日前高 10888 點、甚至 7 月 1 日的 10914 點高點。

根據證交所及櫃買中心最新統計，今年第 2 季上市櫃市場大戶及中實戶人數合計 1 萬 2699 人，比第 1 季增加 2255 人，在連續減少三季後，首度止跌，其中大戶增加 243 人，中實戶增加 2012 人，顯示大戶、中實戶雙雙回流，為台股資金添活水。

利多不只如此，全球關注的美國聯準會聽證會暗示可能降息以對抗經濟亂流，市場預期下半年可能降息 3 次，最快 7 月底就可能降息，激勵標普早盤一度衝破 3000 點大關，道瓊刷盤中新高 26983，那指收盤更站上歷史新高點。

台股 ADR 氣勢如虹，聯電 ADR 大漲 5.94%；日月光 ADR 大漲 3.20%；台積電 ADR 上揚 2.62%；友達 ADR 上揚 1.37%；中華電信 ADR 上漲 0.44%，可望激勵台股現貨今日表態。

今日觀盤重點還有，行政院已核定工業區更新立體化發展方案，經濟部工業局掌握所轄工業區中，已有八家提出申請；其中，大立光申請台中工業區廠房立體化已通過，投資 29.67 億元，可獲得新增近 1500 坪樓地板面積，產能仍一步一步依計畫擴增，也積極在台中獵地擴產，大立光表現可期。

南亞科總經理李培瑛昨日指出，本季市況不確定性仍高，但受惠於進入備貨旺季，包括手機、伺服器、個人電腦和消費性電子對動態隨機存取記憶體（DRAM）需求都將回溫，有助整體銷售提升。他並證實，日韓貿易戰升溫，已有不少客戶向南亞科詢問能否增加供貨。現貨價跌幅已深，有可能先反彈；合約價則仍有跌價壓力，但跌幅會縮小。

環保署環評大會昨通過新竹科學工業園區寶山用地擴建計畫，台積電將設置三奈米製程及量產的研發廠房，投資金額超過千億元，估計 2300 名人才進駐，最快年底動工。

不過在一片利多中，值得留意的是，美中貿易戰烏雲籠罩，衝擊市場需求，並造成石化品價格走跌，「台塑四寶」昨日公布上半年四家公司合計稅後純益 609.75 億元，較去年同期大賺的 1299 億元大幅縮水 53.1%，慘遭「腰斬」。

整體來說，雖然台股目前技術面與消息面都有利多頭續攻，且今天可望一口氣挑戰兩大前波高點 10888 點與 10914 點，但是隨著「萬一」上檔壓力又愈來愈近，仍需靠量能助攻，以及外資明顯回籠。