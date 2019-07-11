代工廠除息兩樣情 緯穎填息率逾6成 英業達窘貼息

伺服器廠緯穎 (6669-TW) 與代工大廠英業達 (2356-TW) 今 (11) 日同步除息交易，緯穎每股配 16 元現金股利，英業達每股配 1.5 元現金股利，其中緯穎股價強勢填息，一度上漲 12.5 元，填息逾 7 成，英業達相對有壓，由於第 3 季展望市場保守看待，股價早盤更紅翻黑，面臨貼息壓力。

緯穎董事長林憲銘日前表示，今年首季確實遇到大環境逆風，導致營收下滑，但出貨逆勢成長，主因是相關零組件單價下跌，不過出貨動能健康，期望下半年至明年可恢復成長力道。

緯穎總經理暨執行長洪麗甯也表示，將專注在資料中心、邊緣運算等產品發展上，包含現有與下一代 CPU 產品都持續接單，並開發新產品。

緯穎 6 月合併營收達 164.69 億元，月增 21.94%、年增 16.95%，第 2 季營收 422.63 億元，季增 9.96%、年減 8.85%，累計今年前半年合併營收 806.99 億元，年減 6.08%。

英業達第 2 季成長逾 1 成，主要受客戶急單拉貨帶動，因此本季筆電、伺服器等產品成長幅度將放緩，但智慧裝置 (Smart device) 出貨仍可個位數成長。

英業達 6 月合併營收達 477.07 億元，月增 16.68%、年增 6.24%，第 2 季營收 1278.03 億元，季增 11.26%、年增 0.71%，累計今年前半年合併營收 2426.69 億元，年增 4.73%。