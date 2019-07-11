盤前財經大事搶先讀2019年7月11日

今日操盤前瞻

法說會：大立光

除權息：友達、新光金、永豐金、儒鴻、正隆、華邦電、智邦、英業達、裕民、原相敦南、合晶、台表科等

關稅戰恐轟向法國！川普下令嚴查法國的科技巨頭課稅計劃

美國總統川普發布調查令，將嚴查法國可能即將通過的科技公司徵稅計畫，這可能將導致美國對法國展開新的關稅戰或其他貿易限制。閱讀全文...

鮑爾聽證放鴿！市場瘋狂對賭「Fed 年底前降息 3 碼」

週三 (10 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 前往國會參加半年度貨幣政策報告聽證，而據提前釋出的聽證稿顯示，由於全球經濟成長放緩正對美國構成壓力，且通膨預期疲軟，Fed 將可能對此採取「適當行動」，市場解讀 Fed 正暗示可能在近期出手降息，並預期至 2019 年底，Fed 將分 3 次降息，一共降息三碼。閱讀全文...

大戶散戶都回來！Q2 大戶人數重返千人以上 散戶突破 200 萬人

台股大戶回來了！據證交所統計，第 2 季單季交易量 5 億元以上的大戶，共 1027 人重回千人以上，中實戶人數也增加至 8000 戶以上，1 億元以下的散戶則重回 200 萬人以上。閱讀全文...

〈台塑四寶業績發表〉旺季到 + 股利入帳 Q3 營運將成長 下半年可優於上半年

台塑四寶昨 (10) 日召開業績說明會，第 3 季旺季來臨，加上現金股利挹注，普遍正向看待第 3 季獲利可望優於第 2 季、下半年可望優於上半年。至於油價方面，台塑化預估，第 3 季將走揚，但第 4 季會微幅修正。閱讀全文...

長榮航董總將與空服員面對面溝通 強調杜絕職場霸凌 堅守飛安

由於長榮航空發生罷工事件以來，桃園市空服員職業工會 (桃空職工) 少數幹部和支持者偏激言行，已造成旅客對於飛安產生諸多疑慮，長榮航 (2618-TW) 董事長林寶水昨 (10) 日發給員工一封公開信強調杜絕職場霸凌、堅守飛安，且將與長榮航總經理孫嘉明自今日起，分梯次與所有空服員進行面對面溝通。閱讀全文...