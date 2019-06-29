台股每年填息股僅14% 小心賺股利、賠本金 ETF連結基金除息有優勢

隨著台股步入除息旺季，許多存股族樂於買股參與除權息，元大投信研究團隊提醒，台股每年填息股僅約 14%，因此要參與除息，應留意個股往年填息狀況，避免賺股利、賠本金。

元大投信也強調，投資人或可透過「ETF 連結基金」，既可方便參與除息，還可分散風險。

每年除息旺季一到，不少投資人蓄勢待發，積極尋覓適當標的，準備再將資金投入，參與除息、領取股利報酬，尤其去年通過稅改新制，估算當年度股利所得 94 萬元以下，其股利所得不僅可免稅，甚至有機會可退稅，更讓存股族蠢蠢欲動。

不過，台灣上市公司共有 946 家，但近 5 年連續每年配息者僅 52%，每年配息且每年填息者僅 14%，每年配息且填息者平均股息殖利率為 3.95%，意即身處茫茫股海中的一般投資人，如果想從近千家的企業中，挑選出可以穩定配息、且享有一定股利率的標的，其實並不容易。

元大投信研究團隊建議，要選股參與投息時，至少要注意下述四大要素：一、歷年平均股利率，例如以近 5 年來平均股利率做參考；二、歷年配息穩定度：年年配息可享有現金流，也代表公司營運獲利穩健；三、歷年填息達成率：避免賺了股利、賠了股價；四、企業營運體質：公司的體質、營運基本面是影響股價的關鍵。

不過要掌握挑選要素，從中選出適合標的，對於新手投資人而言，具有一定難度，元大投信研究團隊建議，透過今年新推出「ETF 連結基金」投資 0050、0056，可藉由選擇「ETF 連結基金」獨有的不配息級別，免去每次領息後，需手動再投入的不便，也節省每次再投入的交易手續費，輕鬆享有複利效果，適合投資人規劃自己需要的現金流量，包括稅務、退休、子女教育基金等，都可運用不配息級別（累積級別）來配置完成。

「ETF 連結基金」是指基金淨資產 90% 以上投資於一檔 ETF 作為主要投資標的，是便利投資人取得 ETF 的解決方案。其主要具有三大優勢：一，交易方便免選股，投資有效率、二，交易管道多元化，小額投資更方便、三，同時提供不配息及配息的受益權單位級別，方便投資人依照自身需求選擇。

