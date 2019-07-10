預防無序脫歐 BMW部分引擎產線將移出英國

根據多家外媒報導，德國汽車大廠 BMW，已決定將英國引擎工廠部分產線，遷往德國並交由當地工廠管理。多家英國媒體在 9 日的報導中，轉述了 BMW 公司幹部的談話內容。

由於英國正計畫於 10 月底脫歐，使得英國與歐陸間出現了重啟關稅的可能，也因此造成許多企業自英國境內撤退，或是縮小在當地的生產規模。

像是同為汽車業的福特 (F-US)，就縮小了英國工廠的規模，關閉在當地的引擎工廠。本田 (7267-JP) 也將關閉在倫敦近郊的史雲頓 (Swindon) 工廠，且裁撤 3500 名員工。日產 (7201-JP) 在英格蘭北部桑德蘭 (Sunderland) 的 SUV 車款 X-Trail 的生產計畫，也已中斷並移回日本；旗下高級車品牌 Infiniti 的 Q30、QX30 兩個車款，也預定在 2020 上半年結束在桑德蘭的生產。

這回 BMW 將轉由德國工廠管理的，是位在英國中部的 Hams Hall 工廠。該工廠所生產的引擎，出口到南非的 BMW 組裝工廠。而在未來，運往南非的引擎，則將交由德國工廠來負責。

而 Hams Hall 工廠的引擎產量將維持現狀，並由美國取代南非的角色，增加運往美國的引擎數量。

預防無秩序脫歐、BMW 部分引擎產線將移出英國。(圖片：AFP)

未來英國如果正式脫歐，南非與歐盟間的貿易協定有失效的可能。若發生「無序脫歐」的情況，關稅更有可能在一夕之間復活。加上目前，在英國執政黨保守黨黨魁選舉中佔優勢的前英國外相強生 (Boris Johnson)，曾經信誓旦旦的表示無論發生什麼狀況，他都會在 10 月 31 日把英國帶離歐盟。而這也拉高了英國無秩序脫歐的風險，並引起產業界的強烈警覺。

預防無秩序脫歐、BMW 部分引擎產線將移出英國。(圖片：AFP)

而未來假使真的發生英國無序脫歐，BMW 則考慮將部分的「Mini」生產，轉移到荷蘭進行。