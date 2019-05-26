呼聲最高的梅伊接班人！鮑里斯：英國需為「硬脫歐」做準備

鉅亨網編譯許光吟 2019年5月26號11點30分

英國首相梅伊 (Theresa May) 已於上週五 (24 日) 宣布將於 6 月 7 日辭去保守黨黨魁，並且梅伊也宣布將於下任黨魁選出後結束首相生涯，目前市場轉而重點聚焦最有可能接替梅伊成為下任首相的保守黨議員鮑里斯 (Boris Johnson) 。

目前鮑里斯 (Boris Johnson) 在一片接替梅伊的競爭者中呼聲最高，而針對市場最在乎的脫歐問題，鮑里斯表示，希望英國務實地從歐盟脫離，但是作為談判戰術，英國也必須為「無協議脫歐 (即硬脫歐)」做好準備。

(圖片：AFP)

鮑里斯在瑞士的一場會議上表示，他將會為無協議做準備，回到布魯塞爾、重談愛爾蘭邊境後備方案，鮑里斯同時表明，如果歐盟拒絕協商，那麼他有可能準備在沒有協議的情況下，選擇脫歐。

鮑里斯說道：「要取得好協議的方法，就是為無協議的情況做好準備。」「要把事情完成，英國就要做好轉身離開的準備。」

鮑里斯曾任英國外相與倫敦市場，近年來在英國政壇一向被視為是高舉民粹主義的「硬脫歐派」支持者，而鮑里斯近日亦已表示，他相信英國將於 10 月 31 日的最後期限離開歐盟，無論是否達成協議。