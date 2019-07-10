〈日韓貿易戰〉新興市場教父：日韓貿易爭端恐無法輕易解決

有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius) 預測，日韓貿易爭端無法在短期內解決，南韓需要另尋半導體電子材料來源，以支撐其賴以維生的晶片產業，他預估近期南韓科技大廠三星、LG 等股價將持續疲弱。

三星自從日韓貿易爭端開始，這個月以來股價累計下跌 4%。

三星股價走勢圖 (圖片: Investing)

日韓貿易爭端於七月初開始，日本經濟產業省 (METI) 於 1 日宣布，將對出口至韓國的 3 項半導體關鍵材料加強管制，以向二戰時期南韓「徵用工」訴訟問題上施壓。

身為新興市場大師的 Mobius，在即使南韓前任總統被彈劾的景氣低迷時期，都一直非常看好南韓的股票，不過最近日韓間的貿易衝突，讓新興市場教父也警告說南韓和日本的貿易戰不會那麼快結束，投資人應做好心理準備。

日韓貿易爭端開始以來南韓股票一路下滑 (圖片: 彭博)

Mobius 說道：「目前我們找不到任何解決日韓衝突的方式，除非美國介入」。他補充，南韓科技廠將會疲弱，投資人須進行選擇性研究，來避免那些容易受到衝擊的企業和部門。

他建議南韓應該盡快找到能取代日本晶片電子材料的供應商，「這是可以做到的，但絕對不容易」。Mobius 說道：「仍有機會投資南韓股票」。

南韓貿易部於週五表示，將在東京舉行會談，而三星電子副會長李在鎔也將出席。

南韓政府本月 3 日開始向世界貿易組織 (WTO) 提出申訴，南韓貿易部將針對日本嚴格限制出口至南韓的半導體用電子材料的不合理貿易管制，提出法律訴松。

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