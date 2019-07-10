中微半導體發行本益比150倍 創科創板新高

科創板第一批掛牌上市企業陸續公布發行價，與在 A 股不超過 23 倍的發行本益比相比，科創板訂價沒有天花板限制，因此這些科創板新股的超高本益比格外引人注目。
今 (10) 日，中微半導體設備將在市場進行申購，其發行價為每股人民幣 29.01 元，在扣除非經常性損益後的本益比 148.79 倍，及扣除前的本益比則為 170.75 倍，均創下科創板新股發行估值新高。
根據中微半導體公告顯示，若發行成功，預估可募集人民幣 15.52 億元，在扣除發行費用後的實際募集淨額為人民幣 14.46 億元。
中微半導體為中國半導體設備的龍頭，主要產品是等離子體刻蝕設備、薄膜沉積設備。其 5nm 等離子刻蝕機已經通過台積電驗證，而該公司第二代 Primo A7 MOCVD 設備，也已經在中國取代德國 Aixtron 和美國 Veeco 的設備。
此外，根據 IHS Market 的資料顯示，2018 年中微半導體氮化鎵基 MOCVD 設備占全球「新增」設備市場中 41% 的市占率。
中微半導體貴？
中微半導體所在產業分類為專用設備製造業，截至 2019 年 7 月 5 日，中證指數公布的產業最近一個月平均靜態本益比為 32.87 倍，中微半導體三位數的本益比訂價明顯超過產業平均水準。
不過如果和同類型的半導體設備公司相比，中微半導體的高本益比還不如已經在 A 股上市的這些同類公司，如：
- 北方華創 2018 年扣除非經常性損益後 EPS 為人民幣 0.17 元 / 股，7 月 5 日收盤價人民幣 67.85 元 / 股，本益比達 407.19 倍。
- 長川科技 2018 年扣除非經常性損益後 EPS 為人民幣 0.19 元 / 股，7 月 5 日收盤價人民幣 18.70 元 / 股，本益比達 189.49 倍。
- 至純科技 2018 年扣除非經常性損益後 EPS 為人民幣 0.14 元 / 股，7 月 5 日收盤價 20.16 元 / 股，本益比為 181.20 倍。
中微半導體具備世界級半導體設備商的潛力，且其目前人民幣 16 億元的營收與國際大廠 100 多億美元的營收相比，有著明顯差距，意味中微半導體仍有很大的業務拓展空間。但許多中資券商仍認為合理的本益比區間只在 61 倍～85 倍間，因此，中微半導體在掛牌交易後能否維持高本益比的估值，值得關注。