中微半導體發行本益比150倍 創科創板新高

科創板第一批掛牌上市企業陸續公布發行價，與在 A 股不超過 23 倍的發行本益比相比，科創板訂價沒有天花板限制，因此這些科創板新股的超高本益比格外引人注目。

今 (10) 日，中微半導體設備將在市場進行申購，其發行價為每股人民幣 29.01 元，在扣除非經常性損益後的本益比 148.79 倍，及扣除前的本益比則為 170.75 倍，均創下科創板新股發行估值新高。

根據中微半導體公告顯示，若發行成功，預估可募集人民幣 15.52 億元，在扣除發行費用後的實際募集淨額為人民幣 14.46 億元。

中微半導體為中國半導體設備的龍頭，主要產品是等離子體刻蝕設備、薄膜沉積設備。其 5nm 等離子刻蝕機已經通過台積電驗證，而該公司第二代 Primo A7 MOCVD 設備，也已經在中國取代德國 Aixtron 和美國 Veeco 的設備。

(資料來源: 招商證券) 晶圓製造中各設備價值比重

此外，根據 IHS Market 的資料顯示，2018 年中微半導體氮化鎵基 MOCVD 設備占全球「新增」設備市場中 41% 的市占率。

中微半導體貴？

中微半導體所在產業分類為專用設備製造業，截至 2019 年 7 月 5 日，中證指數公布的產業最近一個月平均靜態本益比為 32.87 倍，中微半導體三位數的本益比訂價明顯超過產業平均水準。

不過如果和同類型的半導體設備公司相比，中微半導體的高本益比還不如已經在 A 股上市的這些同類公司，如：

北方華創 2018 年扣除非經常性損益後 EPS 為人民幣 0.17 元 / 股，7 月 5 日收盤價人民幣 67.85 元 / 股，本益比達 407.19 倍。

長川科技 2018 年扣除非經常性損益後 EPS 為人民幣 0.19 元 / 股，7 月 5 日收盤價人民幣 18.70 元 / 股，本益比達 189.49 倍。

至純科技 2018 年扣除非經常性損益後 EPS 為人民幣 0.14 元 / 股，7 月 5 日收盤價 20.16 元 / 股，本益比為 181.20 倍。

中微半導體具備世界級半導體設備商的潛力，且其目前人民幣 16 億元的營收與國際大廠 100 多億美元的營收相比，有著明顯差距，意味中微半導體仍有很大的業務拓展空間。但許多中資券商仍認為合理的本益比區間只在 61 倍～85 倍間，因此，中微半導體在掛牌交易後能否維持高本益比的估值，值得關注。