中國前500大企業 前五不動如山 中石化排第一

昨 (10) 日晚間，2019 年《財富》公布中國 500 大企業，以營收計算，排名前三大為中石化、中石油、中國建築。若以非國營企業來看，中國平安則是蟬聯第一位。

資料來源: 財富，鉅亨網製表

2019 前 500 大中國企業，總營收達人民幣 45.5 兆元，年增 14.8%，再創新高；純益達人民幣 3.625 兆元，年增 4.21%，相比去年 24.24% 的漲幅相比大幅下滑，主要是受到經濟下滑衝擊。

今年共有 42 家新上榜或重回排行榜的公司，其中，小米集團以人民幣 1749 億元的營收入排名第 53 位。美團點評以人民幣 652 億元營收排名第 140 位。海底撈則首度進入前 500 大（排名第 482 位），營收達人民幣 170 億元。

此外，好未來成為第一家上榜中國 500 大的教育產業企業，排名為 483 名。今年上榜公司的年營收門檻為人民幣 162.38 億元，與去年同期相比上升 17%。

在獲利能力方面，與去年情況相當，最賺錢的 10 家上市公司沒有太大變化，除了排名前幾大商業銀行和保險公司外，中國移動、騰訊和阿里巴巴仍榜上有名。

純益最高的前 10 大上市企業去年純益達人民幣 1.46 兆元，占前 500 大企業純益總和約 40%。而 2019 年中國前 500 大企業中，有 30 家公司未能獲利，虧損總額達人民幣 1771 億元。

今年首度上榜的美團點評位居虧損第一，金額約人民幣 1155 億元。去年新上榜的愛奇藝，虧損金額則為人民幣 94 億元。

純益率方面，排名第一則是貴州茅台，由去年的第四位躍居榜首，純益率高達 45.6%。而在純益率排名前 40 大企業中，商業銀行占了 21 家。

中金公司指出，受到經濟周期影響，較為傳統的地產和金融業在過去一年中表現較弱。從上榜公司數據來看，金融產業收入只成長 7%，純益則是下滑 2%；地產業雖然收入大幅成長 33%，但純益則衰退 1.4%，且上榜公司數量也小幅下降。

製造和消費領域的龍頭企業在榜單中仍然維持強勢，上榜公司數量超過 180 家，在榜單中的比重約 40%，超過半數的消費、製造類上榜企業出現雙位數的營收成長，產業整體仍維持著穩健上漲的節奏。

由阿里巴巴、騰訊率領的互聯網服務產業雖然收入總和只占前 500 大企業的 2%，但是該產業市值接近人民幣 11 兆元，占前 500 大總市值的 23.7%。由電子、互聯網服務和計算機相關產業組成的新經濟族群延續近幾年高速戶長趨勢，上榜公司數量增加到 37 家，而營收年增則高達 29%。