科創板開板倒數14天 IPO進入衝刺期

離 7 月 22 日 (週一) 科創板開板剩兩週，本週進入科創板掛牌企業 IPO 衝刺期。從本週一（8 日）到週五（12 日），每天都有科創板企業進行新股申購，合計達 21 家，其中，週三（10 日）有 9 檔新股齊發，創下上海證券市場史的新高。

今（8）日由全球記憶體緩衝晶片龍頭「瀾起科技」掀起這波首批 IPO 高峰的序幕。在這之前已有 4 檔科創板新股（華興源創、睿創微納、天準科技，及杭可科技）完成發行程序等待上市。依照已經完成發行 4 家企業的情況來看，發行本益比相對較高，範圍在 39.8 倍～79.09 倍間。

對於高本益比問題，中國證監會主席易會滿曾表示，科創板市場化定價後，與現有 A 股 IPO 定價機制有本質上的差異，企業高本益比發行的現象可能變多。此外，在科創板開板初期市場供需不平衡，加上新的交易機制需要適應，所以不排除出現短線炒作、漲跌幅波動大的情況。

(圖片: AFP)

業內指出科創板第一批掛牌上市公司家數有可能為 25 家。根據目前已取得中國證監會同意註冊的 25 家企業訊息顯示，募資規模最大的為「中國通號」，預估募資約人民幣 106.82 億元。而募資規模最少的是安集科技，預計募資約人民幣 3.34 億元。

25 家企業主要集中在機械和電子兩大產業，平均募資規模約人民幣 13.95 億元左右，合計募資人民幣 348.85 億元。值得注意的是，目前已經給出定價的 5 檔科創板新股中，有 4 檔出現超額募集的現象。

(資料來源: wind) 截至 7 月 5 日止，科創板 142 家申請掛牌企業產業分佈

針對科創板集中上市對現有市場產生何種影響，廣發證券指出，短期內科創板比價效應會大於資金分流效應，在 A 股低估值的同類型股票有機會出現上漲。

國金證券則表示，科創板的設立，將進一步強化和提升目前二級市場上具有一定技術壁壘和市占率的科技型企業估值。科創板面世後，不同類股間對優質科創企業的爭搶將會更加明顯，優質企業會更到市場加受重視。