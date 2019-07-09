雞不可失 中國養雞業者稱上半年獲利成長近2700%

根據《彭博社》報導，中國華東地區 1 家禽畜養殖業者，發布業績預告，稱在供不應求的情況下，白羽肉雞價格走揚，帶動公司獲利大增，2019 上半年淨利可望年增 2693%。

山東益生種畜禽股份有限公司在提交給深圳證交所的文件中指出，2019 上半年淨利估約人民幣 9 億至 9.05 億元 (約合 1.31 億美元)，但去年同期僅人民幣 3200 萬元。

帶動獲利成長的主因在於，白羽肉雞持續處於供不應求狀態，導致價格較去年同期大幅攀升；益生股價週二 (9 日) 盤中一度大漲 7.5%，但最終以平盤作收，今年以來累計漲幅達 200%。

今年以來，益生股價累計漲幅達 200%。(圖：翻攝自彭博)

中郵證券駐北京分析師 Yang Hao 表示，一家公司的獲利增幅能超過 2000%，當然會引發關注，但就算受惠於商品供不應求，如此大的漲幅，也只代表「基期非常低」，優質企業的獲利波動，不太可能這麼大。

Yang Hao 認為，幾年前禽流感爆發，中國政府限制進口白羽肉雞，是導致其供不應求的原因。

報導稱，過去 1 年來，受非洲豬瘟肆虐影響，中國豬肉價格大漲，其他肉類的需求也隨之增加，尤其是雞肉；從益生 2018 年報可看出，當年營收中，雞肉銷售占比高達 91%。

益生員工 Wu Tong 受訪時稱，在 7 月 25 日正式發布上半年財報前，公司不會披露更多細節。

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