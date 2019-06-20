陸股「科創板第一股」定價在即！蘋果供應鏈華興源創出列

中國 IPO 市場即將迎來首個註冊制下的新股 -- 蘋果供應鏈公司蘇州華興源創，沿襲四年多的 23 倍本益比「隱形」監管紅線勢將打破，市場化定價成為投資者關注焦點。

機構人士指出，作為盈利的製造業公司，華興大概率會沿用傳統的本益比估值方法，並獲得比行業公司更高的定價，但蘋果產業鏈前景正面臨挑戰，因此 IPO 超募現象預計較難出現。

彭博根據擬募集金額上限、發行後總股本等推算的「華興源創」發行後本益比在 41 倍，分析師預測區間也在 30-42 倍之間。

根據華興源創發行安排，公司 6 月 19-21 日路演，6 月 25 日確定發行價，6 月 26 日刊登發行公告，6 月 27 日申購，7 月 3 日刊登發行結果公告、招股說明書。

華興源創擬發行不超過 4,010 萬股，募集資金不超過 10.1 億元人民幣，募集資金擬投向平板顯示生產基地建設項目等項目。

華興主營平板顯示檢測系統業務。2018 年，來自蘋果公司產品檢測的收入占比達 67%，蘋果公司經營情況對華興影響較大。

2018 年，華興直接出口至美國的銷售收入 1,592.81 萬元，占公司總收入 1.6%。

觀點洞察

如是金融的宏觀策略高級研究員葛壽淨表示，根據相對估值本益比法和絕對估值貼現現金流測算得到的估值加以平均，得出華興源創估值約為 102 億元人民幣，基於公司發行後總股本 4.01 億股的假設，公司對應股價約為 25.5 元，因此發行價 21-28 元 / 股可能是較合理的價值區間。

科創板首批上市企業的定價估值可能偏高，就華興源創來看，對標公司精測電子本益比約為 36 倍。

灃京資本管理（北京）的基金經理吳悅風表示，華興源創預計會比全市場平均估值高，估計華興會有 35 倍甚至更高；目前還在考慮是否參與新股申購，預期科創板整體散戶參與度沒有那麼高，所以科創板公司的價格最終還是會回歸合理區間。

西南證券分析師張剛表示，從華興源創的財務數據看，2018 年扣非後的淨利潤是下降 20%，預計它的估值水平會跟目前二級市場同類公司類似，預計在 30 倍到 40 倍之間，且該公司屬於蘋果產業鏈企業，以蘋果手機等在中國的市場占有率來看，公司前景可能會面臨嚴峻挑戰，而且公司也不屬於稀缺品種、或有獨占優勢，因此預計不會出現超募現象。

上海飛驥管理諮詢總經理王驥躍表示，作為蘋果產業鏈公司，華興受蘋果新產品銷售影響較大，估計頭兩家獲證監會註冊的企業本質都是製造業，應該沿用正常的本益比估值方法，而 IPO 線下報價如果低於發行價是拿不到票的，只有貼近發行價或略高才能拿到，故估計發行價預判方面，更合理的是參考行業本益比。

上海淳楊資產私募基金經理李彬表示，科創板首批定價高於可比公司、高於合理估值的可能性非常大，因為投資者的目的不是定價合理，而是要能買得到，初期這類股票稀缺性高，且跟主板相比，科創板的參與人數要少得多，投資者結構上，眾多散戶沒有機會直接參與，機構定價權會更高。

市場反應及更多背景