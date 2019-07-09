野村：主要央行降息壓力愈來愈大 至少要降75基點

據野村證券分析逾 200 種經濟數據的研究報告，全球主要國家所面臨的降息壓力已經愈來愈大，因為經濟成長愈來愈緩慢，已經反映在就業、機器閒置等數據之中。

彭博社報導，野村針對全球前 10 大經濟體分析，在各國經濟持續走弱的情況下，其策略師 Jordan Rochester 和 David Wagner 預估，各國央行已經有需要降息因應，且調降幅度至少為 75 個基點。

野村計算 G10 國家經濟成長趨勢，以及平均政策利率調整幅度，把這兩個數據相較，如果成長高於平均利率調整幅度，就表示央行需要緊縮政策；如果成長低於平均利率調整幅度，則表示需要寬鬆政策。

(圖：野村、彭博)

而從圖表上可以看出，2019 年一反前幾年趨勢，成長已經低於利率調整幅度，各國央行需要降息因應的壓力也愈來愈大。

野村報告中說，透過勞工就業與生產怠緩指標，可以看出經濟成長放緩已經影響到就業市場，通膨預期降低也使央行得改採鴿派立場。

目前美國聯準會與歐洲央行已經傳達出採取寬鬆貨幣政策的意願。而野村研究也發現，英國、挪威、瑞典等 3 家央行立場仍偏鷹派，然而從經濟數據來看，它們可能也沒辦法強硬太久了。

野村報告中的怠緩指標，參考了一些較不常的數據，包括閒置機械、正在求職的失業人口等，並整合了工業生產、零售銷售、貨物運送時間、通膨預期等數據。