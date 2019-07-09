一家大銀行建議出脫股票 貝萊德：投資人對美國股市要有信心

第二季企業財報季即將展開，投資人對美國股市的信心，似乎有所不足。因而，週二的華爾街可能連續第三天下跌。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾今日將發表演說，投資人期待他的談話能顯示，Fed 將採取降息行動。

摩根士丹利銀行於本週初，建議投資人出脫股票，理由在於經濟成長轉弱的利空，將會大過 Fed 降息的利多。

儘管貝萊德公司在發布的年中展望報告中說，由於全球具有不確定性因素，建議投資人小幅轉向防禦立場，加碼持有現金。但與摩根士丹利不同，貝萊德仍然青睞部份股票，且仍堅持加碼美股的立場。儘管他們調降了今年下半年的全球成長展望，却依然認為美國股市 "價格合理"。

由副董事長希爾班 (Philipp Hildebrand) 率領的貝萊德團隊在提供給客戶的報告中寫道：「投資人要求的美國股市風險溢價持續穩健下滑，但仍大幅高於前一波週期的水平，」

股票風險溢價，即是持有股票較持有無風險資產所高出的長期預期報酬。貝萊德並指出，投資人也必須考慮 S&P 500 的股利率，足以與 10 年期債券殖利率相比擬，有助推升股價。

然而，若是投資其他地區股市，則貝萊德興趣缺缺，該公司將歐洲與日本股市的評級調降至觀望，主要原因在於他們在中國的投資偏高。至於美國債券，吸引力亦不足，因為 Fed 降息幅度可能不如市場預期。

至於買進那些類股，BTIG 集團分析師說，1. 投資人應守住能源股，因為貿易進展有助推升原油需求。2. 金融股，央行可望推升長期殖利率。3. 健保股，該類股往往不受國際政局動盪的影響。