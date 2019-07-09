穆迪：如果聯準會7月未降息 美股必然暴跌

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年7月9號13點0分

好的經濟數據及企業獲利，是支撐股價最有力的基本面，但現在美股處於高檔的力量，卻似乎靠的是人們對 Fed 的降息信心。在 6 月就業報告發布後，穆迪經濟學家 John Lonski 分析後直言，如果美國 7 月未降息，美股恐怕難逃暴跌的命運。

上週五 (5 日) 公布的數據，就業人數新增了 22.4 萬人，優於預期，但 Lonski 表示，數字其實沒有表面上看起來那麼好。

Lonski 指出，過去幾個月來，失業率一直維持在 4% 以下，但薪資成長仍然十分緩慢。通常情況下，這樣的薪資成長是在失業率 5-6% 時的數據，但現在的失業率是 3.5%。

6 月份的時薪漲幅，僅較 5 月份高出 0.2%，較去年同期上升 3.1%，也低於預期的 3.2%。

Lonski 表示，現在極低的失業率，其實帶來了未來 12 個月失業率上升的風險，在時薪與就業未能平穩地增長之下，當失業率無可避免地走高時，衝擊力變得更難以預測，因此投資人應該審慎對待美國經濟持續成長的預測。

而這份就業報告，影響著美國聯準會接下來的利率決策。雖然最新的報告加深了人們對降息的疑慮，但 FedWatch 工具顯示，7 月市場認定的降息機率仍為 100%。這也代表著，當預期落空時，帶給市場的衝擊將會加大。

如果不降息，單靠企業的財報能否穩住投資人的信心？

Lonski 指出，現階段政府發動貿易戰，但明顯地企業並不認為這是好主意，實際上，他們一直抱怨此事。政府的干預擾亂了企業的決策，特別是這個決定還在加稅。

Lonski 說，如果聯準會 7 月未能降息，又提不出令人心服的理由，股市肯定將會大跌。同時，企業銷售如果沒有出現明顯的好轉，那麼不但 7 月可能降息，9 月恐怕還要再降息 1 次才夠。