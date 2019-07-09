分析師：美國將降息 可留意部分新興市場貨幣 如印度、印尼

分析師指出，有鑑於美國準備降息，投資人可以尋求看多一些新興國家貨幣兌美元，來獲取收益。

由於美國經濟仍存在多方隱憂，聯準會態度在近期明顯轉變，並在前次會議中刪除「耐心」一詞，很可能在本月份降息。在利率降彽之後，相對於一些高利率國家的貨幣，美元恐將走弱。

美元指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

UBS 全球財富管理美洲投資長 Mike Ryan 表示，由於聯準會正準備開始降息，而不是升息，使得一些新興貨幣看起來更具吸引力。

他強調，這和廣泛地看美元走弱是有差距的，因為美元指數所採納的一籃子貨幣中，許多國家也都準備降息或進行寬鬆。

ANZ Bank 亞洲研究主管 Khoon Goh 贊同此一觀點，他認為，基於澳洲和紐西蘭也進行寬鬆，在這種局勢之下，全球貨幣的套利交易可能又會重新流行起來。

為進行套利交易，投資人會借入低利率貨幣，並由高利率國家資產中獲利，透過這種方式，他們只需繳納較低的成本，而可收益較高的回報。

Goh 認為，亞洲貨幣中的印度盧比與印尼盾，都可能因高利率受益。依據 Trading Economics 的數據，印度和印尼的利率分別是 5.75% 及 6%，而美國基準利率現在為 2.25-2.5%。

Goh 指出，以美元指數來看，情況會比較複雜，投資人現在更該關注的，是有引人注目的成長故事，或者實施經濟改革的高利率貨幣，因為他們預計更能吸引外資的流入。