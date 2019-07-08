本週操盤筆記(0708-0712)：中國進出口、鮑爾國會聽證、Fed會議紀要

本週操盤筆記 (0708-0712)：

1. 中國 6 月進出口：

美中貿易戰迄今已滿一年有餘，雖然當前美中貿易戰暫未再度惡化，美方並未進一步就 3000 億美元關稅清單徵收 25% 關稅，但事實上現行的 2000 億美元關稅清單 25% 關稅仍在執行，而美中關稅戰也持續打擊中國的出口表現。

按美元計價，上月中國 5 月份出口年增率小幅上升 1.1%，雖然優於市場預期，但出口的上升幅度仍是相當微小，一些市場經濟學家認為，中國今年 GDP 年增率可能最多僅能「保 6」。

2. 鮑爾前往國會作半年度聽證：

本週三 (10 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將前往國會作半年度的貨幣政策報告聽證，預計鮑爾的聽證將囊括三大重點：(1) 美中貿易戰風險、(2) 全球經濟放緩、(3) 美國低通膨概況。

市場經濟學家分析，本次鮑爾國會聽證可謂是至關緊要，因美國總統川普 (Donald Trump) 已多次向 Fed 喊話降息，且當前市場也預期 Fed 至少將於 7 月降息一碼，故國會勢必需要了解 Fed 的降息「正當性」為何。

3.Fed 6 月利率會議紀要：

本週四 (11 日) Fed 將公布 6 月利率會議紀要，此前 6 月份利率會議，Fed 雖然是宣布利率不變，但是卻向市場放出罕見的「降息預期」，6 月份會議 Fed 共 17 名的票委中，有 7 人預期在 2019 年底前 Fed 降息半碼是適當的。

在 Fed 的降息預期帶動下，據最新 CME 聯邦基金利率期貨價格暗示，目前市場預期 Fed 7 月降息機率仍是高達 100%，其中市場預期 Fed 降息一碼之機率為 95.1%、降息二碼之機率為 4.9%。

但一些聯準會觀察家認為，雖然 Fed 在 6 月份向市場大放降息指引，但上週五 (5 日) 美國公布的 6 月非農數據是大增了 22.4 萬人，遠高於市場分析師預期的 16.2 萬人，在勞動力市場表現仍佳的場景下，Fed 可能仍不會在 7 月出手降息，Fed 仍需等待更多經濟放緩之數據來支撐降息。

4. 黑田東彥發表談話：

日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥 (Haruhiko Kuroda) 將於週一 (8 日) 發表談話，市場預期，黑田東彥將繼續向市場重申「超寬鬆」之貨幣政策態度，延續上週三 (3 日) 日相安倍晉三 (Shinzo Abe) 的論調，盼透過寬鬆政策來支持通膨達到 2% 目標。

而針對近期全球經濟放緩之問題，日本央行副總裁雨宮正佳 (Masayoshi Amamiya) 亦曾於近日表示，日本央行確實可能進一步擴大刺貨幣寬鬆，不排除使用任何政策工具，包括「進一步下調負利率」，雨宮表示，日本央行可能單獨使用單一貨幣工具，或者多項貨幣工具疊加一同使用，藉以達到寬鬆之效果。