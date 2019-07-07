邁入25歲的亞馬遜 竟把虧損視為策略？

亞馬遜 (AMZN-US) 本週將滿 25 歲。在其存在的四分之一世紀中，它創造了大約 1 兆美元的股東價值。

亞馬遜在電商領域中佔據主導地位，擁有最大的雲端計算基礎設施產品，並透過其 Alexa 技術引領家庭助理市場。此外，它還擁有蓬勃發展的網路廣告業務，並透過其串流媒體影音部門成為好萊塢的一支力量。去年總銷售額成長 31%，達到 2329 億美元。

D.A. Davidson 的 Tom Forte 是華爾街最看好亞馬遜分析師之一，他在週五 (5 日) 的報告中表示，該公司已經制訂了一系列策略供其他人學習甚至複製。以下是他的分析，以及一些具體的例子。

專注於客戶，而不是競爭對手

CEO 貝佐斯自 1994 年創辦網路書商以來，一直著客於客戶。根據 Forte 的說法，這是亞馬遜最重要的持久品質：專注於客戶，而非競爭。

最近的一個例子是其自有品牌業務，亞馬遜透過創建自有品牌版本，了解客戶最想要的東西並嘗試以最低價格提供。

不斷重覆

亞馬遜重視重覆性，「不斷改進以加強其努力。」

明顯的例子是 Kindle 電子閱讀器，不斷更新發展以跟上一般平板電腦的步伐；Echo 已從基本語音助手轉變為平台，供開發人員為客戶提供各種幫助。

創建一個生態系統

專注於最低的價格、最大的選擇和最快的交貨，客戶將繼續回頭。這個客戶量吸引了供應商和其他合作夥伴，這反過來又增加了這些領域的競爭 - 價格、選擇和交貨速度，然後反過來吸引了更多的客戶，不繼循環。

最近的一個例子是，亞馬遜為其 Prime 客戶推出了為期一天的送貨服務。雖然這在短期內增加了亞馬遜的成本，但最近 RBC 的一項調查顯示，當客戶獲得這種額外服務時，他們會願意花費更多，更忠誠。

擁抱變化

這是亞馬遜於 2009 年收購網路鞋商 Zappos 的核心價值。

範例在於：亞馬遜網絡服務 (AWS) 已經證明可以提供開發人員隨科技變化所需的軟體，並且隨著消費者行為的發展，該公司已經在智慧家居市場進行了重要收購，例如智慧門鈴製造商 Ring。

將虧損視為策略

Forte 指這項策略亞馬遜積極善用。投資人過去 20 年對該公司進行資助，使其能夠以最微薄的獲利率生存，同時繼續投資讓購物更簡單、更便宜、更快捷，並開發其他更能獲利的業務。由於 AWS 及其廣告業務，亞馬遜終於顯示出真正的收益，但其獲利空間仍然比其他科技巨頭如 Alphabet (GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 來得低。

Forte 寫道，「在 Uber、Pinterest 以及其他所有新上市的 IPO 以及 Roku、Shopify、Wayfair 出現之前，就已經有了亞馬遜，」

「該公司是首創，或者起碼是靠虧損來爭取市佔率的最佳零售業者。它開發其他更能獲利投資 (如第三方零售、雲端計算以及最近的廣告) 的能力，進一步強化其在收支平衡情況下營運其第一方零售業務的能力，這是它在零售業中如此具有破壞性的一個主要原因。」Forte 表示。

在報告中，Forte 強調了亞馬遜失敗的兩個重要領域：智慧手機和中國電子商務。他說，後者是亞馬遜「最大的失敗，且它無論失敗多少次，都必須繼續在中國找到一個成功的戰略」。

在接下來的 25 年裡，他還看到亞馬遜面臨 4 大風險，包括找出誰將接替「世代僅見的創始人和 CEO」貝佐斯，並處理監管機構和國會議員的干預。Forte 之前在 5 月的報告中曾強調過這些問題。

至少在短期內，Forte 顯然希望亞馬遜能夠應對這些挑戰。他的目標價為 2550 美元，意味著較目前水準再上揚 31% 和 1.26 兆美元的市值。 FactSet 跟踪 40 位提出目標價的分析師中只有 2 人有更高的預測，平均目標價為 2249.73 美元。