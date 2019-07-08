度假完再批Fed 川普：如果不是他們 道瓊可能比現在高1萬點

美國總統川普週日 (7 日) 再批聯準會，表示央行這群人如果知道怎麼做事，並調降利率，道瓊指數會比現在位置高上 5000-10000 點。

川普說：「如果聯準會知道它在做什麼，他們會降低利率，他們會停止緊縮。」

川普本週末在紐澤西度假，週日下午搭空軍一號回華盛頓前，短暫與媒體會面，再針對聯準會抱怨一番。週五他出發前，就已在推文批評，聯準會成為美國「最大的難題」。

川普讚許了就業報告、低通膨數據，並表示全球其他國家都在想占美國的便宜，聯準會卻完全沒有注意。他批評聯準會過早、過快收緊貨幣，而其他國家卻恰恰相反。

最新公布的美國 6 月非農就業報告，就業人數增加 22.4 萬人，遠高於市場分析師預期的 16.2 萬人，但這則好消息成了市場壞消息，市場擔心 Fed 降息機率減低。聯準會預計 7 月 30-31 日開會，原本市場預計將降息 1 碼。

這使得川普週五再次呼籲，聯準會應該下調利率，以促進經濟成長。他說，如果有個會降息的 Fed，經濟將會像火箭高飛，而聯準會完全不知道在做什麼。

根據 Fed 最新公布的鮑爾 (Jerome Powell)5 月行程表，繼 3 月及 4 月之後，川普 5 月 20 日又與鮑爾通電話 5 分鐘，Fed 未公布兩人談話內容。

川普上週宣布了兩位 Fed 新董事的提名，分別是 Judy Shelton 與 Christopher Waller，希望能加大對聯準會的影響力。