南亞科本周法說 聚焦展望與DRAM價格走勢

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 將於周三 (10 日) 召開法說會，公布第 2 季財報，並釋出對下半年的營運與市況展望，預料包括 DRAM 庫存水位及價格走勢、對產業後市看法，及在美中貿易戰趨緩之下，第 3 季旺季拉貨力道是否如預期等，都將成為市場關注焦點。

南亞科第 2 季合併營收 124.41 億元，季增 9.41%，年減 49.41%，營收表現優於外資預期。外資並預估，南亞科第 2 季位元出貨可望季增 3 成，較公司原先預估的個位數增幅大幅成長，但由於供應鏈消息指出，南亞科以 7 至 8 折價格，大量出貨標準型記憶體給模組廠金士頓 (Kingston)，恐使第 2 季毛利率表現有壓，估將跌破 40% 大關，每股純益預估 0.93 元。

展望第 3 季，南亞科總經理李培瑛先前指出，將迎來電子產品應用傳統旺季，英特爾 CPU 供應量也會增加，加上伺服器需求提升，預估市況將逐步平穩並優於第 2 季；至於 DRAM 價格能否止跌，仍得觀察市場需求增加幅度、DRAM 大廠庫存去化程度而定。

不過，由於近期傳出繼三星、美光等 DRAM 大廠後，SK 海力士也暫緩擴產，3 家公司市佔率超過 95%，相繼擴產將對產業供過於求情況有所改善；另一方面，日本政府也宣布從 7 月 1 日起，限制半導體及面板關鍵化學原材料出口至韓國，恐衝擊三星與 SK 海力士供給產能。但上述二大因素，將有助 DRAM 價格止跌回升，也使南亞科此次法說會上對價格走勢的看法，格外受到外界關注。

此外，中國紫光集團日前發文公告，將籌組 DRAM 事業群，並由南亞科前總經理高啟全擔任執行長。雖然外資預期，紫光集團要對全球 DRAM 市場帶來威脅，還要很長一段時間，但預期市場也將關注南亞科如何看待中國 DRAM 產業發展腳步。

