鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-11 00:00

美國總統川普周五 (10 日) 表示，他不會簽署國會上月通過的跨黨派住房法案，以抗議共和黨未能推動備受爭議的選舉法案過關。不過，由於住房法案已獲國會兩院壓倒性多數支持，只要川普不正式行使否決權，法案仍將於周六 (11 日) 自動生效。

這項住房法案名為《21 世紀住房之路法案》(21st Century ROAD to Housing Act)，眾議院共和黨人 6 月 29 日將法案送交白宮，啟動為期 10 天、不計周日的總統處理期限。依規定，川普可以簽署或否決法案，若兩者皆未採取，法案就會自動成為法律。

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川普周五在社群媒體發文表示：「我不會簽署已獲國會全面批准並送交白宮的住房法案，以抗議美國參議院無法通過《SAVE America Act》。」

川普一直敦促共和黨盟友，在 11 月期中選舉前將《SAVE America Act》列為最高立法優先事項。該法案主張加強選民身分驗證，以遏止非美國公民投票，但非公民在聯邦選舉投票本來就屬違法，實際發生情況也相當罕見。

川普 6 月已突然取消原定的住房法案簽署儀式，藉此向參院共和黨人施壓，要求修改議事規則並通過選民身分法案。不過，參院共和黨領袖坦言，目前缺乏足夠支持修改規則或讓法案過關。

住房法案旨在增加房屋供給、緩解美國住房負擔問題，包括限制大型機構投資人持有獨棟住宅、簡化工廠預製住宅相關規定，並鼓勵地方政府移除住宅建設障礙。

其中最具影響力也最具爭議的措施之一，是禁止持有超過 350 戶住宅的機構投資人繼續購買獨棟住宅。參院銀行委員會主席、共和黨籍參議員史考特 (Tim Scott) 表示，納入這項措施是取得白宮支持的關鍵。