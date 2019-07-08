台股盤前—美就業數據強勁美股震盪 能否守住10日線要看外資臉色

美國非農就業數據意外報喜，沖淡聯準會降息機率，美股道瓊指數盤中雖大跌逾 200 點，隨後在買盤挹注下跌幅收斂，四大指數小跌作收呈平盤整理，預期台股今 (8) 日開盤延續震盪整理機率大，仍否力守 10 日線端看資金量能是否有效放大，外資動向尤為關鍵。

台股上週表現先盛後衰，儘管美中貿易戰宣布暫時休兵，但台股僅有一天的慶祝行情，單日大漲 168 點後，受權值股無力拉抬拖累，加上市場追價意願不高，量能萎縮，之後 4 天交易日呈現震盪整理，指數在 10 日均線附近游移。

法人表示，台股向來與美股密切連動，但因美國就業數據比預期來的好，降低聯準會降息機率，本週指數能否守住 10 日線，甚至進一步反攻向上要看外資態度。

產業動態部分，權值股台積電 (2330-TW) 主力客戶輝達 (NVIDIA) 新一代繪圖處理器 (GPU) 將轉單三星，台積電恐丟失輝達肥單傳聞，一度衝擊台積電股價，但輝達高層日前已出面澄清，新一代 GPU 將分別由台積電、三星製造，反駁獨厚三星的說法，台積電掉單危機警報解除。

另外，iPhone 新機預計 9 月亮相，以時程推算，台廠供應鏈 7 月起開始進入拉貨高峰期，市場對於蘋概股撐起大盤重任寄予厚望；不過也有消息傳出，今年 iPhone 新機出貨恐比去年還低，蘋果光能否「照亮」大盤仍是未知數。

法人表示，台股 7 月將進入股息發放旺季，粗估約 2500 億元資金活水可挹注台股動能，加上如果美中談判進展順利，預期可望進一步提振市場信心，但指數能否持續上攻，則要看外資動態是否持續買超台股。

