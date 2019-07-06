〈長榮罷工〉罷工結束 勞資達成協議8項 工會3年內不可再罷

長榮航空 (2618-TW) 與桃園市空服員職業工會 (桃空職工) 於今 (6) 日達成協議，並簽下團體協約，預計可在 7 月底前陸續恢復正常營運，8 月也會視組員調度和旅客需求做部分航班調整；團協中共達成 8 項協議，其中規定工會 3 年不能罷工。

長榮航說明，此次團協主要內容包括有 (1) 工會 3 年不能罷工；(2) 若工會此次罷工言行合乎法律，公司會尊重；(3) 國內航線不能罷工；(4) 飛安服勤獎金，短班 300 元、越洋 500 元。

(5)R198、BR108 、BR184 東京航線 10 月到 3 月共 6 個月開放過夜，BR716 北京航線 6 月到 8 月及 4 月開放過夜；(6) 定期勞資互動─在某些狀況的人力減派或減少外站休時，公司願與工會討論；(7) 人評會開放民選教官 5 名，輪值參與人評會議，占 1 席陪審委員，具發言表決權，以及 1 名現役空服員陪同當事人；(8) 給予工會理監事共 11 名 (依實際人數為主) 每年共 25 天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

另外，長榮航也指出，針對 27 位空服員和 0508 公告，與工會達成二項協議，不在上述團協內容裡，分別為 (1) 對於 27 位空服員曠職懲處案暫以空班取代曠職，成立調查委員會、(2) 罷工期間出勤員工，下周一起即可申請員工優待機票。

長榮航進一步表示，罷工結束後 2 個月內另行召開會議討論，依員工出勤貢獻度、辛勞度和公司營運狀況，漸進式恢復優待機票，且參加罷工員工於罷工結束後一個月先恢復聯航 (非長榮和立榮) 的優待機票使用。