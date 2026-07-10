鉅亨網新聞中心 2026-07-10 12:20

中國 DRAM 記憶體龍頭長鑫科技正式敲定科創板首次公開發行 (IPO) 申購時程，將於 7 月 16 日開放申購。由於此次擬募資 295 億元人民幣，發行規模約 66.88 億股，躋身科創板史上最大 IPO 之一，加上市場預估網路中籤率可望達一般科創板新股約 10 倍，消息激勵 A 股半導體族群全面走強，記憶體、矽晶圓及半導體設備股同步大漲。

受 IPO 消息帶動，A 股半導體類股 9 日下午快速拉升，矽晶圓廠有研矽 (688432.SH)、半導體設備商長川科技(300604.SZ) 收盤均大漲逾 17%，並雙雙創下新高；晶圓代工雙雄中芯國際 (688981.SH)、華虹公司(688347.SH) 同步改寫股價新高；直接持有長鑫科技股權的兆易創新 (603986.SH) 更強勢漲停，收報 663.49 元人民幣。

‌



根據招股資料，長鑫科技此次將發行 66.88 億股，占超額配售選擇權 (綠鞋機制) 行使前發行後總股本 10%。若中金公司獲授的 15% 超額配售選擇權全數行使，發行股數將提高至約 76.91 億股，占發行後總股本約 10.3%，發行後總股本約達 668.8 億股。

此次 IPO 由中國國際金融股份有限公司 (中金公司) 及中信建投證券共同擔任保薦機構，募集資金 295 億元人民幣將投入三大項目，包括 75 億元用於記憶體晶圓量產線技術升級、130 億元投入 DRAM 技術升級，以及 90 億元投入 DRAM 前瞻技術研發，其中設備採購及安裝將占最大比重。

由於發行規模空前，市場也高度關注中籤率。綜合多家機構預估，長鑫科技網上中籤率約落在 0.30% 至 0.70%，中性預估約 0.45%；相較科創板新股過去普遍僅 0.02% 至 0.05% 的中籤率，可望高出近 10 倍，甚至高於中芯國際上市時的中籤水準。

分析指出，若申購戶數維持相對較低，中籤率有機會逼近 0.65% 至 0.70%；若吸引 450 萬至 500 萬戶散戶參與，則可能降至約 0.3%。依照目前規則，投資人若採頂格申購，需配置約 600 萬元人民幣滬市市值，百萬元以上大型帳戶理論中籤機率可望超過 50%。

市場同樣聚焦長鑫科技上市後的估值表現。目前 A 股記憶體相關公司本益比差異明顯，截至 7 月 8 日，兆易創新本益比 (TTM) 約 147.24 倍，北京君正 (300223.SZ) 約 167.67 倍，瀾起科技 (688008.SH) 約 117.94 倍；儲存模組廠佰維存儲 (688525.SH) 及江波龍 (301308.SZ) 則分別約 47.31 倍及 46.12 倍。東芯股份 (688110.SH) 因獲利基期偏低，本益比高達 2 萬 7,325.83 倍，市場普遍認為不具參考性。

與上述公司不同，長鑫科技是中國目前唯一實現 DRAM 大規模量產的 IDM(垂直整合製造) 廠商，涵蓋晶片設計、晶圓製造及封裝測試全流程，也是中國 DRAM 產業鏈的核心企業。

公司目前在合肥及北京共設有 3 座 12 吋 DRAM 晶圓廠，產能規模居中國第一、全球第四，並透過「跳代研發」策略完成多代製程平台量產。

產品方面，長鑫科技已建立完整 DDR 及 LPDDR 產品線，包括 DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5 及 LPDDR5X，產品應用涵蓋 AI 伺服器、個人電腦、智慧手機及智慧汽車等市場。

客戶方面，公司已打入阿里雲、字節跳動、騰訊、聯想、小米、傳音、榮耀、OPPO 及 vivo 等中國大型科技企業供應鏈。

長鑫科技 IPO 正值全球記憶體產業進入新一輪景氣循環。受惠 AI 伺服器、高效能運算 (HPC) 及大型語言模型需求快速成長，DRAM 價格自 2025 年下半年起持續上揚，今年第二季價格漲幅更超過 200%，推升全球主要記憶體廠營運與股價同步走高。

不過，6 月中下旬起，全球記憶體類股也開始出現修正。海外主要記憶體龍頭股價自高點回落約 30%，A 股記憶體族群同步回檔，兆易創新、北京君正、佰維存儲等個股高點回跌逾 20%，市場交易熱度明顯降溫。

市場認為，此輪修正主要受到兩項因素影響，一是市場一度誤解 Meta Platforms (META-US) 可能出售 AI 算力資產，擔憂 AI 資料中心資本支出放緩，衝擊記憶體需求；二是記憶體族群前期累積漲幅過大，在估值偏高及籌碼擁擠下，引發獲利了結賣壓。

展望後市，法人認為，市場仍將聚焦科技企業第二季財報及 AI 需求是否持續帶動 DRAM 價格上揚，同時關注全球流動性變化是否影響高估值科技股表現。

有 TMT 產業分析師指出，長鑫科技 2025 年主營業務毛利率已轉正，DDR5、LPDDR5 及 LPDDR5X 等高毛利產品快速放量，在 AI 需求帶動下，未來獲利仍具成長空間。他認為，AI 帶動算力需求的長期趨勢並未改變，近期僅屬股價漲多後的正常整理。