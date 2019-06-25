不降息就拔官？川普再威脅鮑爾：我絕對有權換掉Fed主席

週一 (24 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 在接受《國會山莊 (The Hill)》專訪時表示，身為美國總統他絕對有權利可以將聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 解職，並強調鮑爾對 Fed 主席一職可以做滿 4 年的理解，是全然錯誤的。

川普指出，只要他想，他確實可以將鮑爾解職，但目前他尚未有這個打算；而針對近日鮑爾向市場表示，Fed 主席是有權利可以做滿 4 年任期，川普對此回應，鮑爾對任期的理解是大錯特錯。

川普強調，Fed 不願意降息的動作正在大肆阻礙美國經濟發展，因為如歐洲央行 (ECB)、日本央行 (BOJ) 等其他主要央行們，是大力使用低利率政策在與美國競爭，對比 Fed 之利率政策，Fed 才是美國經濟的阻礙。

「如果鮑爾沒有升息，並且進行 QE 量化寬鬆，那麼我相信美國的 GDP 成長率與股市表現，都會超越目前水準。」川普說道。

Fed 準備屈服政治壓力？

上週甫結束的 Fed 6 月利率會議，Fed 宣布維持利率不變，但是 Fed 卻在會後聲明上將「耐心」之措辭刪除，向市場重新開啟了「降息預期」之大門。

而鮑爾即是在該場會議的會後記者會上表示，法律明定他有 4 年任期，他將繼續任職直到任期結束，並強調「法律規定是很清楚的」。

在 Fed 6 月會議之後，據 CME 聯邦基金利率觀察工具 FedWatch 數據顯示，目前市場預期 Fed 7 月降息機率是高達 100%，其中預期降一碼之機率為 57.4%、降二碼之機率為 42.6%。