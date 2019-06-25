說好的USB-C呢？傳iPhone 11還是Lightning、3個後置鏡頭

配件製造商 Olixar 釋出的新手機殼再次重申，「iPhone 11 Max」預計將有後置的 3 鏡頭，讓眾人大感失望，因為許多人希望蘋果會將 Lightning 切換為 USB-C，享受正反可插拔、傳輸更快速的優點。

來源：appleinsider

根據已經接到保護殼預約訂單的供應商 MobileFun 說法，蘋果 (AAPL-US) 似乎將靜音鍵改成圓形滑動鍵。該公司販售 2 款保護殼設計，一款透明軟殼，一款硬殼，但目前為止 iPhone 新機尚未發表，提早購買配件只是一場賭注。

然而，這些設計背後都可能掌握真實世界的確切消息，因為 iPhone 常把規格外流給第三方手機殼製造商，以期在競爭中拔得頭籌，但諸如 Otterbox、Griffin 和 Incipio 等手機殼主流廠商則通常會等到新機發表或更晚才會推出對應產品。

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這些消息也符合市面上多數傳聞，據悉蘋果今年將推出 2 款採用 OLED 螢幕的手機，另有 1 款則用 LCD 螢幕，而前者是在 iPhone XS 和 XS Max 上現有的廣角和長焦鏡頭上增加超廣角鏡頭。LCD 版的則是在 iPhone XR 上增加了第二個鏡頭，使其具備長焦遠攝功能。

由於 Android 手機和 Windows PC 都採 USB-C 接頭，蘋果 Mac 電腦和 iPad Pro 也都採用 USB-C 接頭，但蘋果卻仍在 iPhone 和便宜版的 iPad 上配置 Lightning 接頭，令外界有諸多批評聲浪。