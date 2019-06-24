都預期7月降息 Fed考量偏高人一等

系列負面消息，顯示美國經濟正在減緩。然而，華爾街的漲勢非但未見停止，還引來了投資人的加碼買盤。

理由很簡單，投資人預期美國經濟轉弱，將迫使聯準會 (Fed) 降息，降息使得股市更具有吸引力。

上週，Fed 說希望等到更多經濟疲弱的證據。近來的經濟數據依舊轉弱，已可能讓央行更接近降息了。

由於中美貿易戰持續，出口受創，全球經濟因而轉弱。今年以來，美國耐久財訂單已大幅下降。

貿易爭議惡化，使得製造商受創尤其嚴重，大型企業也更難做出投資計畫。

經濟成長轉弱也反應在下降的通貨膨脹數據上。個人消費支出物價指數 (PCE)--Fed 偏好的通貨膨脹指標 -- 年率下降至 1.5%，而不到一年前，該指數高達 2.4%。更糟的是，Fed 上週說，預期全年通貨膨脹仍將接近 1.5%-- 大幅低於 2% 的目標。

但並非所有數據都表現不佳。

由於勞工市場處於數十年來最佳狀態，消費者信心指數依舊偏高。由於工資上升，美國人支出持續增加。

Fed 主席鮑爾上週說：「第一季消費雖然疲弱，但收入數據已見反彈，增加速度穩固。」

綜合各項經濟數據後，Fed 在 7 月是否會降息？許多分析師答案是肯定的，但 Fed 仍保留迴旋的空間。

有分析師說，Fed 要觀望中美貿易談判結果，及本週稍後在日本舉行的 G20 高峰會中的川習會。

Capital 經濟公司的分析師指出：「即使談判最終未能開花結果。本月底的川習會仍可望為貿易協定，帶來短暫的樂觀氣氛。」