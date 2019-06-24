若Fed未升息 川普：美股可再漲數千點

美國總統川普今 (24) 日於推特發文，稱若聯準會 (Fed) 當初未升息，道瓊指數可望較當前水準再漲數千點，美國國內生產毛額 (GDP) 表現也會更好，「在我們需要降息時，Fed 卻像個固執的孩子。」

川普稍早於推特寫道，即使 Fed 不知道自己在做什麼，加快升息步調 (通膨率仍低、其他國家都在採取寬鬆措施)，「我們依舊朝著史上最佳 6 月表現邁進」。

川普宣稱，若 Fed 當初做了「對的事」，道瓊指數可望較當前水準，再漲數千點，美國 GDP 表現也會更好，但在美國經濟需要降息時，Fed 卻像個固執的孩子，搞砸了一切。

川普認為聯準會就像個固執的孩子。(圖：翻攝自川普推特)

標普 500 指數本月累計上漲約 7.2%，創 1955 年以來，最佳 6 月表現；那斯達克指數本月上漲 7.8%，為 2000 年以來，最佳 6 月表現；道瓊指數本月上漲 7.7%，若能守住該漲幅，將創 1938 年以來，最佳 6 月表現。

川普日前接受媒體採訪時指出，他有權力撤換 Fed 主席鮑爾，但他從未暗示要這麼做。

Fed 於本月會議中，將基準利率維持在 2.25% 至 2.50% 不變，但政策聲明刪除對利率「保持耐心」的措辭，強化了降息預期。

Fed 主席鮑爾當時表示，讓貨幣政策更加寬鬆的理由，已經增強；對於任期問題，他強調，根據法律規定，他有 4 年任期，「我打算做滿」。