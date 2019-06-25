美科技業：對中國課徵關稅將拖慢美國科技創新

中美貿易戰持續升級，美國總統川普更計畫像中國 3000 億美元商品加徵額外的關稅。美國科技產業高管在週一 (24 日) 表示，關稅將導致美國消費者延遲或放棄科技升級，大幅拖慢美國的科技創新。

自 2018 年 7 月以來，自從美國要求北京政府採取政策調整，以更好地保護美國的智慧財產權，使美國公司更容易進入中國市場後，兩國之間的衝突便持續延燒。川普政府準備在今年 7 月 2 日民眾意見徵詢期結束後，若美國和中國不能重新開始談判並結束貿易戰，那麼將對中國價值 3000 億美元的商品徵收關稅。

美國消費科技協會 (Consumer Technology Association) 副總裁 Sage Chandler 表示，在這些商品當中，包括手機、筆記型電腦和平板電腦、智慧音箱和電動遊戲機在內的消費型科技商品就佔的 1670 億美元，佔目標列清單的一半以上。

Chandler 在一次美國貿易代表處所主辦的關稅相關聽證會上曾表示，徵收關稅將使手機的零售價平均提高 70 美元，筆記型電腦的價格將上漲 120 美元，電動遊戲機的價格則將上漲 56 美元。「許多消費者會持觀望態度並等待下一代產品。這對普通消費者來說可是不少錢。」Chandler 說道。

此外他也表示：「由於科技現在是許多其他產業的支柱，從農業到製造業都是，因此對科技業徵稅的影響遠遠超出了科技業本身。」

美國藍牙無線耳機製造商 JLab Audio 執行長 Win Cramer 表示，公司可能不得不解僱一些員工，因為 25% 的關稅將會大幅縮減銷售額。「關稅對我們 80% 的業務和產品將是災難性的。我們將被迫裁員並向消費者提高價格。」Cramer 說道。