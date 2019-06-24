本週操盤筆記(0624-0630)：G20川習會、鮑爾談話、中國官方PMI

本週操盤筆記 (0624-0630)：

一. G20 領導人峰會：

本週五 (28 日)、週六 (29 日) G20 領導人高峰會將於日本大阪召開，而眾所矚目的美國總統川普 (Donald Trump) 與中國國家主席習近平之「川習會」也將登場，市場預期「川習會」將圍繞著貿易關稅等問題作討論。

但市場經濟學家分析，「川習會」雖然確定於 G20 亮相，但是估計美、中雙方並不太可能於本次會談上達成貿易協議，很可能只是對近期貿易爭端繼續交換意見與強調彼此立場，而金融市場主要反應的即是「雙方願意談，總比不談好」之行情。

近日美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 亦曾經表示，川習會不可能會是達成最終協議的會議，羅斯表示，G20 峰會上，頂多只是對未來的道路達成某種共識，但肯定不會是一個明確的協議。

二. Fed 主席鮑爾發表談話：

本週聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 亦將再次向市場發表談話，主要針對美國經濟前景與 Fed 貨幣政策發表演講，而本次演講也是鮑爾在上週四 (20 日) 甫結束的 6 月份利率會議後，首次再度向市場公開談話。

上週四 (20 日) Fed 結束 6 月利率會議並決議維持利率不變，但會後聲明是刪除了「耐心」之措辭，市場經濟學家直指，這是 Fed 暗示對降息敞開大門，而若 Fed 在 7 月份會議上宣布降息，那麼將是 2008 年來的首次降息。

上週四 (20 日) Fed 的會後記者會上，鮑爾亦表示，貿易戰與全球經濟成長放緩，確實讓 FOMC 官員們認為降息的理由已經增強，但 Fed 仍需要時間以觀察更多經濟數據。

三. 澳洲央行總裁洛威發表談話：

本週澳洲央行 (RBA) 總裁洛威 (Philip Lowe) 將發表談話，市場關注，洛威是否可能在這次談話中，對下一次會議「再次降息」放出前瞻指引。

澳洲央行已於 6 月利率會議上宣布降息一碼至 1.25% 的歷史新低，為近三年來首次降息，澳洲央行 6 月會議紀要亦顯示，考量到勞動力市場和整體經濟中的閒置產能規模，故澳洲央行同意宣布降息，且未來一段時間內仍有可能進一步寬鬆。

市場經濟學家認為，澳洲央行本次的降息循環已啟動，再加上澳洲央行 6 月會議紀要再次強調了進一步寬鬆之措辭，故本週澳洲央行總裁洛威之談話即相當重要，因洛威可能在本次談話上，對下一次會議放出貨幣政策預期。

四. 中國官方製造業 PMI：

近期中國官方製造業表現相當疲軟，5 月中國官方製造業更是跌至 49.4，重新跌落至 50 以下的景氣收縮區間，顯示中國國企、大型企業等製造業經濟動能已嚴重趨緩。

週六 (22 日) 中國人民大學亦發表了《中國宏觀經濟論壇報告》，該報告預期 2019 年中國 GDP 年增率將跌落至「6%」，主因受到外部的國際貿易和國際金融條件變化所打擊，而若 2019 年中國 GDP 年增率跌至 6.0%，那麼就將創下 1990 年代以來最低增速。

市場預期，5 月中國官方製造業 PMI 在美中貿易戰仍未獲得緩解的壓力之下，國企與大型企業仍將會受到較大程度打壓，尤其以新訂單指數表現估計最為低迷。