關稅、軍購、簽證…美印摩擦擴大 美國務卿急在 G20 前造訪印度

美國與印度間的貿易摩擦持續擴大，本月雙方因為關稅、軍購、工作簽證等多項問題出現爭執。美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 下周二將造訪印度，美國官方表示，希望能藉此與印度建立更強的戰略關係。

Pompeo 選擇在這個時間點造訪印度，主要在為美國總統川普與印度總理納倫德拉 · 莫迪，雙方在 G20 高峰會上的會晤奠定基礎。因兩國間近期貿易紛爭進入白熱化。

目前雙方陷入關稅壁壘的問題。川普上月底宣布終止印度的關稅優惠後，本月 16 日印度展開反擊，對 28 項美國進口商品加徵報復性關稅，稅率最多高達 70%。同時，印度對當地的電子商務進行法規限制，主要對美國的公司包括亞馬遜 (Amazon) 與沃爾瑪 (Walmart) 帶來衝擊。

此外，美國似乎正限縮印度工作簽證的額度。週三 (19 日) 根據外媒報導，美國對印度等國家的 H-1B 工作簽證限縮配額，主要反擊印度限制企業將數據「當地化」，也就是限制數據儲存到海外，可能讓印度更容易掌控外企的作法。( H-1B 工作簽證發給在該國從事專業技術類工作的人士的簽證，是美國最主要的工作簽證。)

儘管美國國務院出面回應，的確正在審查 H-1B 工作簽證等發放計畫，但並非針對印度。美國與印度正在針對跨國數據流動自由進行討論。

印度官員認為，Pompeo 的印度行，將有助於關稅壁壘的緩解，但強調雙方更須看重更廣泛的政治與安全關係。

美國國務院資深官員在周五 (21 日) 也強調，在川普的「自由開放的印度與太平洋」遠景上，印度是美國重要的夥伴。Pompeo 此行的主要目的之一，就在推動美國與印度建立更緊密的戰略夥伴關係。

然先前印度向俄羅斯購買 S-400 地對空導彈系統，可能觸動美國敵對國家制裁法案 (CAATSA)，讓雙方關係出現緊張。

另一方面，中國現正積極拉攏俄羅斯與北韓，以建立深層的連盟陣營，作為對美國勢力的一種制衡。

印度官員表示，美國與印度雙方應該更快的啟動對話。Pompeo 的造訪，將可能讓這些議題全部放在檯面談上，但不致影響美印雙方友好的關係。