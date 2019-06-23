Nike財報發布在即 分析師：關稅不會有太大影響

Nike Inc. (NKE-US) 計劃於下週四 (27 日) 公佈第 4 季財報，分析師認為該公司業務運作十分順利，即使加徵關稅也不會對這個運動巨頭有太大影響。

美國和中國之間以及可能還有其他國家之間的貿易戰引起了零售商和代表其利益的團體的關注，他們向華盛頓特區的政策制訂者表達了他們的擔憂。

全國零售聯合會 (NRF) 政府關係高級副總裁 David French 在聲明中說，「我們支持努力實現更好的貿易協議，但美國消費者不該成為箭靶，」「現在應該重新評估只針對關稅的戰略，並與我們的盟友合作，向中國施加國際壓力。」

但由 Sam Poser 領導的 Susquehanna Financial Group 分析師表示，Nike 並不需要擔心。儘管最新的財報申請文件顯示該公司的鞋子和服飾約有 26% 在中國生產，但分析師查核後發現，這些商品中只有不到 10% 的產品銷往美國。

Susquehanna 說，「我們認為，自從近一年前的財報內容發布以來，進口到美國的上述產品帶來的中國風險可能會進一步下降。」

儘管棒球手套和棒球等大部分運動器材都在中國生產，但分析師表示，這些業務太小，可以忽略不計。

報告指出，「它們占 Nike 北美總營收不到 5%，」「因此，即使北美 100% 的耐克運動器材都從中國進口，潛在關稅的風險也是有限的。」

Susquehanna 給予 Nike 目標價 100 美元，股票評級為正向。

根據 FactSet 調查的 30 位分析師，Nike 的平均評級為加碼，平均目標價為 92.74 美元。