比爾蓋茲：我所犯過的「最大錯誤」就是看著谷歌推出Android系統

微軟 (MSFT-US) 的創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 坦言，他此生曾犯下的「最大錯誤」就是讓谷歌 (GOOGL-US) 有機會推出 Android 手機作業系統。

比爾蓋茲在風險投資公司「Village Global」的一場活動中表示：「在軟體世界當中，特別是針對作業系統平台，這些都是贏家通吃的市場。所以，你知道的，我有史以來最大的錯誤就是管理不善，導致微軟沒有做出像是 Android 的非蘋果手機作業系統平台。」

「這真的是贏家通吃的市場。如果你在系統平台上的 App 只有一半或是減少了 90%，那你就玩完了。」比爾蓋茲也補充道：「你可以試著想看看一個非蘋果的作業平台值多少錢？那可能將會為微軟帶來 400 億美元」。

儘管比爾蓋茲承認這是有史以來最大的失誤之一，他也表明微軟仍然「非常強大」，並且擁有其他的資產，像是 Microsoft Windows 和 Microsoft Office 等。「我們是一家領先的公司。如果在那方面我們也做對了，那就會成為唯一的一家公司。但是，好吧。」比爾蓋茲說道。

谷歌以至少 5000 萬美元的價格收購了 Android 公司，並於 2007 年宣布了新的行動作業系統，讓更多人可以連接至網際網路服務。

據《福布斯》統計，比爾蓋茲現金是全球第二富有的人，擁有 1029 億美元的凈資產。