G20川習會前下馬威？美貿易黑名單擴大 再添五家中國實體

繼華為與其子公司外，美國商務部週五 (21 日) 發布聲明，已將另外五家中國企業入列美國出口管制「實體名單」(即貿易黑名單)，禁止這些中國企業在未經許可下，購買美製零組件。

日本 G20 川習會前夕，美國再度釋出貿易黑名單，進一步限制了中國獲得美國技術的機會，加劇美中兩國間的緊張局勢。

美國商務部週五發布一份聲明，美國出口管制「實體名單」(Entity List) 新增了四家中國公司和一家中國機構，在未經美國政府批准的情況下，這些中國實體禁止購買美國零組件。

根據聲明內容，這五家中國實體包括：天津海光先進技術投資有限公司、中科曙光、成都海光集成電路、成都海光微電子技術，以及無錫江南計算技術研究所，主要業務引領中國超級電腦發展，還涵蓋模擬核爆等軍事應用研發。

據悉，天津海光是 AMD 在大陸合資的企業，而無錫江南計算技術研究所為中國機構，隸屬於中國人民解放軍第 56 研究所。

美國商務部稱，這五家中國實體構成了參與違反美國國家安全和外交政策利益的活動的重大風險。

週五美股盤中傳出此消息，美國晶片股集體承壓，費半指數下滑，AMD 應聲下跌超過 2%，而 Xilinx 和 Nvidia 也聞聲下跌 2.2% 和 1%。

受此消息影響，截稿前，費半指數下滑。( 圖片：investing)

截稿前，中國駐華盛頓的大使館沒有立即回應評論請求。