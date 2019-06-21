彭博：台版量化寬鬆無難度 台灣央行不降息不等於置身全球浪潮之外

台灣隨時跟進全球主要央行的政策寬鬆腳步不是問題，只是這次可能不是降息，而是繼續採用「台版量化寬鬆」策略。

全球貿易戰的火熱程度已有些出乎意料之外，若是川普不但不與習近平談和，而且繼續擴大戰場，這對大幅依賴外貿的台灣來說，意味著經濟成長持續放緩已不只是尾端風險，而將是實實在在即將發生的情景。

台灣央行的工具箱裡雖然有著降息選項，但卻不一定是帖「常備良藥」。身為亞洲僅次於日本之外市場利率最低的經濟體，台灣央行想必不願陷入日本過去 20-30 年的泥淖，央行理事會在過去數次會議中也不斷討論長期低利率對經濟發展可能帶來的傷害，這讓台灣央行陷入一個窘境，如果貿易戰惡化，降息選項用還是不用？

台灣央行總裁楊金龍已透露他的解方。他在周四的理監事會議後記者會中指出，台灣不見得要跟進美國降息，因為降息要考慮降的效果如何。

但他同時也指出，從全球的氛圍，以及央行下修經濟成長率及通膨率來看，「量應該是朝寬鬆的方向」來調整。這點看出台灣央行的偏好，重貼現率擺著不動無妨，藉由量的收放同樣達到市場穩定及支持實體經濟的目的。

目前台灣銀行業擺在央行存單裡的約 7.4 兆元台幣餘額就起了關鍵作用，央行真的需要量化寬鬆時，將有充裕的水庫可供調節，這在本月貨幣市場吃緊的情況下已證明不假，光是 5-6 月央行就已藉由減發約 3300 億元台幣存單放出流動性。

台灣的金融市場老手有句老話：台灣不缺錢。對金融市場來說，這一回央行降不降極少使用的重貼現率不是重點，公開市場操作才是交易員的日常。