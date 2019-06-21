〈鴻海股東會〉郭台銘交棒發表感言全文 強調「鴻海的根在台灣」

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘今 (21) 日正式交棒，他在股東會後也發表聲明，郭台銘回顧人生 40 年像一頭牛，拼命給鴻海，他也強調，鴻海的根在台灣，將繼續做「台灣牛」，把這個快破產的中華民國公司救回來。

以下是郭台銘的聲明全文：

我今天站在這，參加近三十年來我最熟悉的股東大會，照理說，應該是很平常心的，但我今天卻有點忐忑，有點激動，請讓我稍微平靜一下。

以前，我聽歌手唱「感恩的心」，只是覺得好聽。但今天，我卻真的很想唱這首歌，送給各位，「感恩的心」，「感謝有你」，真的，沒有各位，就沒有今天的鴻海，今天的我。

有人說我郭台銘是個傳奇，但我要說，如果我是傳奇，那這傳奇也是台灣社會賜給我的舞台！沒有台灣，也就沒有我郭台銘。

我最崇拜的管理學大師彼得 • 杜拉克曾經說過：一個企業最大的社會責任，就是把公司經營好，因為經營好，員工有福利，社會才安定。我覺得過去數十年，我做到了這個企業家的自我期許。我盡心盡力的無愧於我的股東，我的員工，我的國家。

但彼得 • 杜拉克沒有注意到的是，如果企業經營的整體環境，出了問題那該怎麼辦？今天台灣的問題，正是經濟發展碰到了瓶頸！而經濟發展的瓶頸，又是因為政治發展碰到了瓶頸。

我們企業家，當然可以獨善其身，但獨善其身可以解決個別企業的問題，卻不能解決整體經濟的大問題。我可以獨善其身，但我忍心讓國家，讓台灣日漸的陷入僵局，而不能有所作為嗎？台灣怎麼辦？我們怎麼辦？我是務實的企業家，要找答案，還是要務實回到問題的本質，哪裡出問題，我們就去哪裡解決問題！

各位，今天我們台灣經濟的問題在政治！我們就應該從政治改革做起！今天我們台灣社會的問題在政治！我們就應該從政治改革做起！今天我們台灣的出路問題在政治！我們就應該從政治改革做起！

「我是企業家，不是超人。但我是一個有超強意志力的企業家。我懂經濟，我懂經商之道，我也懂庶民內心的期盼，過好日子，過有尊嚴的好日子，過能讓世界羨慕的好日子。」

我今天是用感恩的心站在這裹，感謝過去 40 多年支持我的股東，我的好客戶，我的好同事，我的好夥伴，我人生 40 年像一頭牛，拼命給鴻海。如今，我放下鴻海，捨不得，但我不後悔，因為我要為台灣追求一個更大的理想，我生在台灣，長在台灣，企業總部在台灣，我知道沒有中華民國就沒有鴻海，我要把我過去 40 年累積的所有資源，在未來的 4 年，全部貢獻給中華民國，我要為了台灣這塊土地，2300 萬同胞，拼一個未來，拼一個「國富民強」。

鴻海的根在台灣，我的命在台灣，我人生的第一個二十年為了錢工作，因為我想照顧家人，我想揚眉吐氣，我人生的第二個二十年為了理想工作，我懂科技，懂經濟，和世界領袖們交朋友，當我把中華民國國旗和日本國旗一起掛在國際媒體的面前，當我把中華民國國旗帽帶進白宮，我知道我還可以做得更多，現在是我最後一個二十年，我要轉換跑道了，不再是為自己，是為了所有的人。

我要繼續做「台灣牛」(台語、站起來)，把中華民國的責任扛在肩上，現在台灣經濟差，風氣壞，沒有正義公理，只有政客賠光了國家，我想請大家支持我，把這個快破產的中華民國公司救回來。

讓我們的下一代有未來，給我 4 年，許台灣一個生機；給我 4 年，許下一代永恆的幸福。

我今天要跟各位很捨不得的說 再見。希望我們下次再見時，台灣的經濟已經向上，台灣的社會已經和諧，台灣的政治已經清朗，台灣的價值已經正確。而這些都要靠我們，包括你和我，我們一起來努力。

各位，我要轉換跑道了，我轉換的跑道，將是台灣起飛的新航道！