盤前財經大事搶先讀2019年6月21日

今日操盤前瞻

台灣指數系列盤後生效

Markit 歐元區 5 月綜合 PMI

日本 5 月 CPI

股東會：鴻海、裕隆、仁寶、佳世達、鴻準、廣達、中華電、長榮、兆豐金、第一金、合庫金、全家、巨大、光寶科、亞德克 - KY、臺盬等

除權息：漢來美食、滿心、九齊、寬宏藝術、惠普

油價暴漲逾 5%！川普強勢回應伊朗擊落無人機「鑄下大錯」

針對伊朗週四 (20 日) 宣布於荷姆茲海峽上空，擊落一架 RQ-4 美軍無人機，美國總統川普震怒回應：「伊朗犯了一個大錯。」美伊緊張情緒再度升溫，國際油價是應聲大漲逾 5%。閱讀全文...

重蹈三星起火覆轍！蘋果全面召回 15 吋 MacBook Pro 筆電

蘋果 (AAPL-US) 重蹈三星起火覆轍，認了其部分舊款 MacBook Pro 機型恐引發電池過熱起火問題，週四 (20 日) 於官網宣布 15 吋 MacBook Pro 電池召回方案。閱讀全文...



〈長榮罷工〉出勤福利曝光 做 1 天拿 2 天薪水 初估損失上億元

長榮航空 (2618-TW) 召開記者會，除向受罷工事件影響的旅客致歉外，針對執勤員工也提出加薪獎勵，多值勤 1 天可多拿 1 日薪水加上 1-2 萬支援津貼，也就是做 1 天可領 2 天薪水，法人分析，航班取消加上執勤津貼，初估 1 天損失約上億元。閱讀全文...

〈央行理監事會〉續降 GDP 預測 楊金龍：貿易和消費都比去年差

台灣央行昨 (20) 日召開第二季理監事會，維持利率連 12 季不變，但此次也下調今年經濟成長率 (GDP) 與消費者物價指數 (CPI) 年增率，央行總裁楊金龍解釋，主要是央行對貿易和消費的看法，都比去年還差。閱讀全文...

SLACK 掛牌首日股價狂飆 48% 市值超過 200 億美元

知名企業即時通訊服務商：Slack (WORK-US) 跳過 IPO，昨 (20 ) 日直接在紐約證券交易所掛牌上市。首天交易，股價就爆衝 48% ，遠遠高於紐約證交所為 Slack 所設定的參考價。閱讀全文...