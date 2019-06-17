貿易戰火蔓延 瑞銀：台灣央行維持利率不變機率大 台股短線中性看待

美中貿易摩擦戰勢難平，衝擊全球股債匯走勢，甚至衝擊全球經濟成長，瑞銀表示，美國目前基本面仍佳，今年降息機率不大，且台灣央行也沒有降息空間，對於台股短線中性看待。

美中貿易戰持續升溫，並進一步升級為科技角力，市場預期在貿易戰拖累下，美國聯準會可能在未來 12 個月到 18 個月內啟動降息刺激經濟，瑞銀財富管理投資總監辦公室董事及股票分析師陳彥甫則認為，美國目前基本面仍然佳，預估今年應不至於降息。

而我中央銀行即將在 20 日舉行第 2 季理監事會議，在貿易戰火蔓延下，加上市場利率政策轉向寬鬆之際，央行是否跟進降息將成關注焦點之一，陳彥甫對此表示，降息對台灣經濟動能挹注效果有限，預期台灣央行利率將持續按兵不動。

但要注意的是，隨著美中貿易戰持續升溫至科技戰，而台灣有 6 成以上產業與半導體、電子產業相關，需謹慎留意貿易戰對產業的衝擊。

陳彥甫指出，美中貿易戰影響華為硬體供應鏈，尤其台灣市場較小，容易受外圍市場波動影響，但因目前適逢股利發放高峰期，加上台股仍有高殖利率優勢，持續受到外資青睞，對於台股短線仍抱持中性態度。

另外，近期香港民眾因反對港府修訂《逃犯條例》發動大規模遊行罷工抗爭，美國更揚言擬取消香港獨立關稅區待遇，外界憂心恐引發外資撤離，衝擊香港經濟。

陳彥甫表示，香港大規模的罷工抗爭短期確實會對香港房產與內需消費產生衝擊，但由於香港政府態度已開始讓步，港股也出現短線反彈，預估長線對香港經濟影響有限。

陳彥甫說，港股有 3 分之 2 是在香港掛牌上市的陸股，建議在《逃犯條例》爭議告一段落前，可適度減碼港股分散風險。



