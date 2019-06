美股盤後 —  熱炒降息！標普刷歷史新高 道瓊上漲逾 240 點 

週四 (20 日) 未來降息預期升溫,美伊緊張局勢促油價升,激勵能源股上漲,美股四大指數同步走揚。

道瓊指數週四漲逾 240 點,較去年 10 月高點低 75 點左右,那斯達克指數自 5 月 6 日以來首次收於 8000 點以上,標普指數創下歷史新高 2954.18,盤中更一度觸及 2958.06。

週四 (20 日) 美股四大指數表現:

美股道瓊指數上漲 249.17 點,或 0.94%,收 26753.17 點。

那斯達克指數上漲 64.02 點,或 0.80%,收 8051.34 點。

標普 500 指數上漲 27.72 點,或 0.95%,收 2954.18 點。

費城半導體指數上漲 13.73 點,或 0.98%,收 1421.03 點。

標普 500 指數 11 板塊走高,能源股上漲逾 2%。(圖片:Finviz)

美國與伊朗緊張局勢升級,石油價格飆升逾 5%,激勵能源股領漲,雪佛龍 (CVX-US) 與埃克森美孚 (XOM-US) 股價分別上揚 1.10% 與 1.70%。

尖牙股 (FAANG) 同步收高。Netflix (NFLX-US) 上揚 0.46%;亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.49%;臉書 (FB-US) 上揚 1.09%;蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.80%;Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.79%。

半導體類股幾全面上揚,Nvidia (NVDA-US) 上揚 0.64%;德州儀器 (TXN-US) 上揚 1.27%;博通 (AVGO-US) 上揚 0.56%;美光 (MU-US) 上揚 0.62%;Intel (INTC-US) 上揚 0.25%;AMD (-US) 下跌 1.61%。

金融股漲跌互見。花旗 (C-US) 上揚 0.75%;摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.74%;高盛 (GS-US) 下跌 0.0051% ;美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.18%。

台股 ADR 多走揚。友達 ADR (AUO-US) 上揚 2.42%;台積電 ADR (TSM-US) 上揚 2.82%;日月光 ADR (ASX-US) 上揚 3.11%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.33%;聯電 ADR (UMC-US) 持平。

企業消息

Google 意識與蘋果的 iPad 競爭並無優勢,傳出正取消兩款正在開發平板電腦產品,證實不會再推出 Pixel Slate 平板後續版本,宣布硬體團隊將專注於筆電產品。

蘋果週四宣布將召回 2015 年至 2017 年間售出的 15 吋 MacBook Pro 筆電,因為其電池可能會過熱並造成消防安全風險。

華爾街分析師紛紛上調 Oracle (ORCL-US) 價格目標,主因是其最新財報顯示雲端服務業務增長,該公司週四股價盤中觸及歷史高點 57.47 美元,收漲 7.8% 至每股 56.99 美元,創 2014 年 12 月 18 日來的最佳單日表現。

企業即時通訊服務 Slack 週四 (20 日) 直接掛牌上市,告別傳統經承銷商,發新股的傳統 IPO 模式,股票代碼為 WORK,上市首日其股價飆升 48% 至每股 38.62 美元,高於參考價格設每股 26 美元。

華爾街分析

伊朗擊落美軍無人機消息促使美伊緊張局勢升溫,美國總統川普週四 (20 日) 淡化此事件稱:伊朗擊落無人機可能是無意的。

Bryn Mawr Trust Co. 首席投資官 Ernie Cecilia 表示:「地緣政治問題是一個令人擔憂的因素,因為它會造成不確定性。從長遠來看,我們認為任何問題都會透過外交解決。」

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後,公布聯準會最新利率決策,一如預期維持利率政策不變。Fed 主席鮑爾透露,即便是那些贊成利率維持不變的成員也同意,自 5 月份利率會議以來,「更寬鬆利率的條件已增強」。

FOMC 最新聲明中已將「保持耐心」措辭刪除,令市場對未來降息的預期升溫,根據 CME 集團的 FedWatch 工具顯示,市場預測 7 月降息的機率為百分百。

市場預測 7 月降息的機率為百分百。(圖片:FedWatch)

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示,鮑爾在記者會上顯示出些不情願 (降息),市場似乎確信聯準會將在 7 月降息,如果經濟數據惡化程度比預期更糟,未來幾周要求 7 月利率會議中降息 50 個基點的呼聲將會提高。

SIA Wealth Management 首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示,儘管市場的共識是聯準會最早可能在下個月降息,但本周聯準會按兵不動提振了市場信心,因為突然降息亦可能令投資者感到恐慌。