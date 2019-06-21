抄襲？Facebook 加密貨幣被控剽竊新創公司 logo

臉書 (FB-US) 在推出「Libra 」天秤座加密貨幣的同時，宣布設立子公司「Calibra」，負責推動 Libra 的業務與金融服務。然而，Calibra 的新 logo 卻遭新創公司指控抄襲。

金融科技新創公司：Current 的執行長 Stuart Sopp 表示，臉書的加密貨幣子公司 logo，是抄襲了自己的公司。Sopp 在 2016 年請一家在舊金山的 Character 公司為其設計 logo。而這家公司也參與了這次臉書加密貨幣的項目。

就兩家公司的標誌來看，的確十分類似。Stuart Sopp 對此感到相當難過與不滿。

Current 公司與臉書子公司 calibra logo (來源: CNBC)

Stuart Sopp 表示，臉書擁有全世界很多的資源與資金，要在全球建立新的金融科技業務，應該要自己創新，「靠著撕掉另一家金融科技新創公司往上走，未免太過可笑。」Stuart Sopp 說。

Current 是一家金融新創公司，其 APP 類似第三方支付及電子錢包的工具。用戶可以直接在平台上綁定銀行卡，轉帳付款不必手續費。目前員工為 45 人，用戶為 35 萬個，與臉書相比規模仍非常小。

Stuart Sopp 認為他們的公司願景與臉書的加密貨幣很相似，目前現有的金融體系服務的客群並不夠廣，公司想開發更多元與廣度更高的客戶族群，為零工經濟 (Gig Economy) 如自由業者或派遣人員等提供服務。

目前 Current 已經委託一家法律顧問 Goodwin Procter 調查，是否有商標權或專利上遭侵害的情事。

截至目前為止，臉書尚未對此做出回應。