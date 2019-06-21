蘋果敦促放棄新一輪關稅計畫 警告 iPhone 關稅風險 

週四 (20 日) 蘋果 (AAPL-US) 施壓川普政府，反對新一輪關稅計畫，因為這將降低蘋果競爭力，影響蘋果對美國經濟的貢獻。

美國貿易代表辦公室 (USTR) 下週一 (17 日) 將啟動為期七天的「剩餘未稅的 3000 億美元中輸美商品」公聽會，聽取美國零售商、製造商和其他企業的相關證詞。

蘋果週四致函美國貿易代表辦公室 (USTR)，敦促川普政府放棄對剩餘 3000 億美元中輸美商品加徵高達 25% 的關稅，因為這將影響幾乎所有主要蘋果產品，包括 iPhone、iPad、Macbook、Apple Watch、AirPods 和 iMac。

新一輪關稅將影響幾乎所有主要蘋果產品，降低蘋果競爭力，影響蘋果對美國經濟的貢獻。(圖片：AFP)

蘋果在關稅影響清單中特別提及 iPhone，主因是 iPhone 佔蘋果 12 個月營收約 63%，並推動用戶購買其他設備和服務。

蘋果強調，新一輪關稅將重創蘋果與其供應鏈，並有利於競爭對手，因為這些競爭對手並未在美國市場佔重要地位，因此也不會受到美國關稅的影響。

蘋果稱新一輪還將減少其對美國財政部的貢獻，因為該公司是美國最大的就業創造者之一，提供超過 200 萬個職位，是美國最大的企業納稅人。

蘋果還重申了 2018 年承諾，在五年內為美國經濟貢獻超過 3500 億美元的直接貢獻，並表示有望實現這一目標。

截至 6 月 25 日，數百家美國公司和貿易集團正在出席為期七天的公開聽證會，在 7 月 2 日的反駁期結束後，川普政府就可以徵收新一輪關稅。

美國總統川普曾表示，日本 G20 川習會後，若不能在兩國貿易爭端問題上取得進展，他將考慮對剩餘 3000 億美元中輸美商品，加徵高達 25% 的關稅。